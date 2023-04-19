Счетчик "накрутил" электричество в пустой квартире: придется платить 300 евро

Далюс (настоящее имя редакции известно) обратился в редакцию портала.

"Неисправный счетчик в нежилой квартире сам "накрутил" электричество. Никакой утечки нет, электрик осмотрел. Я не знаю, когда он стал крутиться сам по себе, на "накрутил" 700 кВт/ч. Сейчас придется платить ни за что", – пишет мужчина.

Он пояснил, что последний раз за электричество платили в 2019 году. Старый счетчик был электронный, но не умный.

"Мы приходили, проверяли, никто не жил (...). В квартире все было выключено. Я проверил, нет ли долгов, позвонил в Ignitis, говорят – 700 кВт/ч. Откуда? Посмотрел на счетчик – есть", – рассказал собеседник.

Он стал наблюдать за счетчиком, но результат не порадовал: через 3 суток – 4 кВт/ч: с 2977 до 2981. Через двое – еще 2 кВт/ч. Сейчас поставили умный счетчик, он показывает нули.

"Когда электрик менял счетчик, неисправностей не нашел. Это замкнутый круг", – писал Далюс. Он хочет провести проверку, но сомневается в ее объективности.

"Попробую. Если незаинтересованная сторона, может и хорошо. (...) Но ведь проверка будет стоить еще 100 евро. Но если все тщетно, то придется платить еще 300 евро. Не знаю, что делать", – сказал собеседник.

Представитель Energijos skirstymo operatorius (ESO), указал, что в течение 30 дней после замены счетчика клиент может обратиться с просьбой о проведении экспертизы.

"Если экспертиза покажет, что счетчик исправен, то счет придется оплатить клиенту. Если счетчик окажется неисправным – расходы оплатит ESO.

ESO заключила договор с Nordic Metrology Science, которая проводит независимую экспертизу и выдает документы", – сказала представитель ESO Раса Юодкене. Она заметила, что при замене счетчика инженер никаких неисправностей не зафиксировал.

Юодкене заметила, что до замены счетчика клиент несколько лет не декларировал данные счетчика, последний раз их декларировали в 2018 году.

"Клиент не сообщал, что временно в квартире электричеством не пользуются. В таком случае мы не можем знать, пользовались ли электричеством в квартире с 2018 по 2023 год.

Мы призываем клиентов периодически – каждый месяц – декларировать показания", – сказала представитель ESO.

Далюс планирует заплатить деньги, но легко сдаваться не хочет.

Его удивляет, почему при тех же условиях один счетчик "крутился", а другой - новый - ничего не фиксирует.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) указала, что по закону потребитель может требовать у оператора провести внеочередную проверку счетчика. Если счетчик исправен, потребитель оплачивает экспертизу.

"Не стоит сомневаться в объективности проверки, ведь этим занимаются отдельные компании в специальных лабораториях", – отмечает ГСРЭ.