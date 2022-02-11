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Идет последний месяц зимы. Жители получают счета за отопление за январь. Суммы в них выше, чем были прежде. По данным Литовской ассоциации поставщиков услуги отопления, меньше всего цены выросли в Варене, Утене и Таураге – там используют больше биотоплива. Больше всего отопление подорожало в столице Литвы – на 1/10. Из-за больших счетов все больше вильнюсцев обращается за компенсациями.
Счета за отопление сводят жителей с ума: плата увеличилась до 100-300 евро
© DELFI / Andrius Ufartas

В декабре счета за отопление почти удвоились, поэтому многие с ужасом ждали январских счетов. Однако счета за январь испугали немногих – в Варене, Утене цены в этом сезоне увеличились всего на 20-30%, а в Таураге отопление даже подешевело.

"В этих городах, где используют биотопливо, цена увеличилась на несколько десятков процентов, но она остается очень небольшой – 4-6 центов за кВт", – сказал президент ассоциации Валдас Лукошявичюс.

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Больше всего цены выросли в Вильнюсе. Благодаря тому, что январь не был очень холодным, суммы не достигли значительных размеров, счета увеличились на 1/10.

"Те города, где все еще используют много газа, и отличаются самым большим изменением цен. Из крупных городов - это Вильнюс, еще пока больше газа используют Шяуляй и Алитус", – заметил Лукошявичюс.

Однако некоторые вильнюсцы и за январь получили большие счета.

"Платит муж, но он напуган. Я знаю, что сумма в два раза больше. За квартиру площадью 59 кв. м он заплатил 322 евро или сколько-то там, сегодня заплатил. Нам особенно ничего не нужно, кроме еды, но как быть молодым, у которых дети, одним словом, тяжело", – сказала Delfi TV жительница Вильнюса.

"Цены выросли, конечно, не так как было. Сейчас думаем, что будет дальше, что делать", – сказала другая женщина.

"За однокомнатную квартиру ровно 100,68 евро. 36 кв. м. Это очень много даже при том, что у меня хорошая пенсия, я не жалуюсь, но как быть другим людям?", – рассказал мужчина.

"187,3 евро - это ужас. В прошлом году было 80 с чем-то, на 100 евро больше", – рассказала другая женщина.

"Когда-то я платила 40 евро, сейчас 107 за двухкомнатную квартиру 50 кв. м в Фабийоникес. Конечно, бремя большое, особенно для тех, у кого небольшие доходы. Люди отказываются от еды, чтобы оплатить коммунальные услуги, никто не хочет лишиться жилья", – сказала собеседница.

Цены на отопление беспокоят не только малоимущих жителей, поэтому все больше вильнюсцев обращается за компенсациями.

"В этом году за компенсациями обратились 12 000 вильнюсцев - в 3 раза больше, чем в прошлом", – сказала представитель муниципалитета Ана Венцловайтене.

В феврале. согласно прогнозам, цены будут такими же, поэтому счета, которые придут в марте, не должны напугать жителей.

"Февраль обычно бывал холодным, поэтому счета и росли, но в этом году погода мягкая, если ничего не изменится, то счета не будут особенно отличаться от январских", – сказал Лукошявичюс.

Правительство приняло решение о введении нулевого НДС на отопление с января до конца апреля. Эта льгота начнет действовать, когда ее одобрит парламент.

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