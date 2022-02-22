aA
С начала 2022 года в Литве был в два раза увеличен размер поддерживаемых государством доходов, который используют для подсчета начисляемых компенсаций за отопление и горячую воду. В результате количество заявок на компенсации увеличилось почти на 40%, сообщает Соцмин.
Счета за отопление разоряют жителей Литвы: количество получателей компенсаций выросло на 40%
© DELFI / Andrius Ufartas

Таковы предварительные данные, полученные в результате сравнения данных за январь 2021 и январь 2022 г. Малоимущие жители смогут получить компенсации, независимо от того, чем они отапливают жилье.

"Статистика показывает, что в этом сезоне помощь государства доступнее нуждающимся жителям. Я рада, что осенью мы приняли поправки, которые позволили получить помощь большему числу малоимущих людей", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкайте.

Статьи по теме:
Экономист считает, что рост цен представляет вызов лишь для небольшой части жителей Литвы  (59)
Быстро растет количество претендующих на компенсацию за отопление, неизвестно хватит ли на всех денег  (9)

Согласно статистике, 95% всех обратившихся за компенсациями людей, получили их. В январе 2022 г компенсации получили 127 000 человек, на компенсации выделили 6,4 млн. евро.

В прошлом году в то же время компенсации получили 91 000 человек (им выплатили 2,47 млн. евро). В январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. за компенсациями обратилось в 5 раз больше людей – соответственно 149 700 и 30 400 заявок. Больше всего количество обращающихся за помощью выросло в Пагегяйском районе (в 13,5 раз), Тракайском районе (9 раз), в Паланге (8), Кедайняйском районе (7,8), Скуодасском районе (7,6), Вильнюсском районе (7,3), Шилутском районе (7). Меньше число обращающихся за помощью увеличилось в Алитусском районе (2,6), Казлу Руде (3), Шяуляйском районе (3,1), Варенском районе (3,4), Пасвальском районе (3,5) и Кретингском районе (3,5 karto).

Жители за компенсациями должны обращаться в самоуправление или по интернету через www.spis.lt.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Rūta Pukenė

Žmogus, kurio pavardę per Vasario 16-ąją skandavo pasipiktinusi minia: turėjo užimti Landsbergio vietą

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, Liudmila Timofejeva

Buvęs ambasadorius Ukrainoje: Kremlius neturi išeities – jis turės panaudoti karinę jėgą

Verslas Plius Tara Patel

Padangų gamintojas įspėja, kad laukia dar vieni sunkūs metai

Kristupas Dautartas

Grįžęs iš Italijos įkūrė „Daržulį“ – vienintelį tokį ūkį Lietuvoje

Delfi Plius Audrius Sabūnas

Šis tas apie istorines santykių su Kinija žemumas, vertybes ir įsisenėjusią moralinę skolą

Delfi Plius Vlada Dapkos

Lietuviams keista švedų buitis: nors gerai uždirba, visur važinėja viešuoju transportu, daiktus perka iš antrų rankų ir namie neturi skalbyklės

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Net iš trumpo pokalbio galima daug pasakyti apie žmogų: testas, kuris padės suprasti, kaip jūs ir kiti žiūrite į pasaulį

Delfi Plius Mantas Brazdžionis

5 gražiausi gamtos takai pasigrožėti bundant pavasariui: apie kai kurių egzistavimą žino ne visi

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Ne vieną gyvenimo pamoką išmokusi verslininkė Remeikaitė – apie krepšininko Gasolio atsiprašymą ir mėnesį kalėjime

Delfi Plius Eglė Šiugždinytė

Teisininkas atsako: ar reikia mokėti alimentus, jei buvusi žmona išteka už turtingo vyro?

Verslas Plius Alexander Weber, Alonso Soto ir Harumi Ichikura

Ekonomistai stebisi: ar tik ECB neketina padaryti klaidos?

Delfi Plius Dailius Dargis

Istorija, kuri privers suabejoti teisybe pasaulyje: jauna kaunietė buvo žiauriai išniekinta ir nužudyta, o akivaizdūs kaltininkai – laisvėje

Delfi Plius Peter Martin, Cindy Wang

Padėtį dėl Ukrainos stebi galinga žaidėja: baiminamasi neprognozuojamų veiksmų

Verslas Plius Yantoultra Ngui

Liūdna Azijos milijardieriaus lemtis: kaip žlugo kruizinių laivų imperija

Verslas Plius Gerson Freitas Jr.

Šios dujos randa nišą, tačiau yra besiskundžiančių, kad tai smegenų plovimas

Verslas Plius Julija Leimonė

Molėtai tokių investicijų dar nematė: mieste bus išjudinti nusistovėję vandenys

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Šarūnas Meškys

„Google Maps“ aptiko įtartinas struktūras: mano, kad čia NSO nusileidimo vietos – mokslininkai paaiškino, kas tai

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Šizofrenija serga vienas iš 100 žmonių: psichiatrė papasakojo, kaip ją atskirti nuo depresijos ir kokie yra pirmieji simptomai

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Ar reikia Lietuvai tankų?

M360 Premium

DELFI nuo šiol bus galima užsisakyti galimybę naršyti be reklamos

Статьи по теме:

Сравнение расходов сейчас и 10 лет назад: цены быстро растут, но жители могут позволить себе больше (29)

По данным Департамента статистики Литвы , годовая...

Какая мера реально поможет как бизнесу, так и населению Литвы? Интервью с экономистом Александром Изгородиным (5)

После того как выросли цены на энергоресурсы и...

Женщина оценила рост цен: я чувствую себя, как в раскачивающейся лодке (4)

В Литве много говорят об управлении инфляцией....

Счета за отопление сводят жителей с ума: плата увеличилась до 100-300 евро (26)

Идет последний месяц зимы. Жители получают счета за...

TOP новостей

Премьер Литвы: вчера мы увидели, чего Путин боится больше всего (33)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник...

Минздрав отменяет обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными ковидом (1)

С 23 февраля в Литве изолироваться должны только те...

Весть Грибаускайте "захватчикам": поднявший меч от него и пострадает (99)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

Президент Литвы: решение России – грубое нарушение международного права (104)

Решение России признать независимость...

Ukrainos kariai Donbase V. Putinas

Первые реакции из Литвы: Путин заложил основание для войны, сейчас есть два пути (138)

После того как президент России Владимир Путин в...