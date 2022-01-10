Счета за отопление поразили жителей: за декабрь больше 200 евро, что ждет в январе?

Инга из Юстинишкес сказала, что недавно получила счет за декабрь. Она живет в старом нереновированном доме. За отопление квартиры площадью 50 кв. м и за горячую воду ей пришел счет 189 евро.

"Я жду, когда закончится эта дорогая зима", – сказала она Delfi.

Айсте из Жирмунай живет в доме 1967 г. дом нереновированный. За отопление квартиры площадью 63,63 кв. м счет составил 140,15 евро (в прошлом году счет за декабрь составил 54,66 евро).

Рекордные суммы были и в счетах жителей ул. Шейминишкю. За квартиру площадью 77,36 кв. м в нереновированном доме счет составил 172,08 евро (в прошлом сезоне 84,91 евро).

Вильнюсцы из Науяместиса в Facebook писали, что за квартиру площадью 66 кв. м за декабрь придется заплатить 170 евро, а 67 кв. м - 220,07 евро.

Представитель отдела обслуживания клиентов АО "Вильнюсские теплосети" Лауринас Якубаускас сказал, что суммы выросли в 2-2,5 раза.

"Значительно подорожал газ, это стало причиной роста расходов. Если взять старую квартиру площадью 50 кв. м, то за прошлый сезон жители платили 40 евро, а в этом 123 евро. Причина - подорожание газа в 7 раз, плюс декабрь был на 3,5 градуса холоднее, чем в позапрошлом году", – сказал он.

На вопрос, чего ждать в январе, он сказал, что хороших новостей у него нет. "Январь всегда бывает холоднее, чем декабрь, другой момент - цена на газ по-прежнему растет, мы думаем, что в январе цена будет еще выше", – сказал он.

Напомним, что клиенты компании могут договориться об отсрочке выплаты долга за отопление - это значит, что им придется оплатить счета до 35% больше прошлогодних, а остальную часть выплатить в оговоренные сроки после окончания сезона с процентами. Жители должны обратиться в компанию и подписать соответствующий документ.

Кроме того, в 2022 году более широкий круг жителей может обращаться за компенсациями.