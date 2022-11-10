Счет за электричество привел к путанице: деньги уплачены, а мнимый долг не пропадает

Сюжет прост: с июля вступил в силу договор с независимым поставщиком Elektrum Lietuva.

Лукреция (имя изменено) оплатила счет общественного поставщика, но потом получила счет в 200 евро от нового поставщика за 960 кВт/ч (за них она уже заплатила раньше).

"960 кВт/ч - это "ночное" электричество за год. С июля 2021 гoда по июль 2022 года", – пояснила Лукреция.

На самом деле Лукреция должна была заплатить Elektrum Lietuva за 40 кВт/ч, за три недели июля, потом ей установили новый счетчик. Из-за технической ошибки новому поставщику сообщили иные данные - 1000 кВт/ч, из них "долг" - 960 кВт/ч.

"Когда я получила счет Elektrum Lietuva за июль, заметила, что указаны неверные данные. Я заплатила Ignitis до 6937, а в счете указано, что считают с 5977. Получилось 960 кВт/ч сверху", – рассказала Лукреция.

Компания Elektrum Lietuva указала, что ей жаль, что клиентка оказалась в такой ситуации и какое-то время получала "нереальные счета". Якобы причина ошибки - неправильно снятые показания счетчика, чтобы исправить ошибку, потребовалось время. Неверные данные, по словам представителя Elektrum Lietuvа Милды Басиёкене, им прислала компания ESO.

"В ESO обратилась и сама клиентка, ей сказали, что допущена техническая ошибка, поэтому нам были переданы неверные данные, ESO передаст нам уточненные, исправленные данные", – сказала она.

В сентябре ошибка была устранена. Правда, на решение проблемы ушло два месяца. Казалось бы, все решено.

"Я уже знала, что Elektrum Lietuva получила верные данные, надеялась, что все закончилось, но 31 октября 2022 года Elektrum Lietuva выписала мне счет (…), в котором снова требовала заплатить 217,23 евро (за 960 кВт/ч), я снова обратилась в Elektrum Lietuva по эл.почте и по телефону", – сказала Лукреция, заметив, что ответа так и не получила.

"Вот уже 2 месяца пытаюсь решить проблему, 3 ноября 2022 года я обратилась в Государственную службу регулирования энергетики (ГСРЭ), пишу и вам", – писала женщина в редакцию.

"Я боюсь, что мой долг передадут коллекторам. Но ведь долг мнимый", – писала Лукреция.

В одном из последних писем Elektrum Lietuva предупреждал о неуплаченном долге – 216,27 евро. В документе было сказано, что оплату долга "курирует" коллекторское агенство.

Через несколько дней после обращения в СМИ, проблема Лукреции была решена.

"Кажется, все решилось. Я надеюсь, что больше таких сюрпризов не будет", – сказала женщина.

Elektrum Lietuva указала Delfi, что клиентка "получила правильный счет со всеми компенсациями, никакой долг ей платить не надо".

"Сейчас уже есть переплата в 1,23 евро, клиента об этом уведомили", – сказала Басиёкене.

По ее словам, иногда бывают ошибки ESO, но редко, а если такое случается, клиента просят обращаться с доказательствами, чтобы их можно было предъявить ESO и исправить ошибку.

ГСРЭ указала, что процесс расследования спора не освобождает клиента от оплаты счета.

"Точно также не останавливает процесс взыскания долга, поэтому мы рекомендуем клиентам оплатить счет, чтобы избежать дополнительных расходов или отключения электричества. После принятия решения

компания обязана пересчитать плату и выписать кредитный счет-фактуру", – сказано в ответе ГСРЭ.