Щедрость властей не безгранична: часть жителей может платить за электричество без льгот

Государственный контролер Миндаугас Мацияускас сказал Delfi, что, по его мнению, правительство сделало так, что сформировало в обществе определенные ожидания - будто в кризис всем протянут руку помощи.

"Мы по сути не говорим, что этого не надо, но обращаем внимание и хотим повторить, что компенсации должны быть целевыми и направленными на самых уязвимых людей. Обязательства выплачивают из госбюджета – за деньги всех налогоплательщиков. Мы говорим, что такая помощь (компенсации за электричество), если и будет, то должна быть направлена на самых уязвимых жителей", – сказал контролер.

Он напомнил, что государство на сегодняшний момент взяло на себя очень много обязательств: рост расходов на оборону, на остановку парникового эффекта, зеленый курс и внедрение информационных технологий.

Контролер сказал, что запланированный дефицит бюджета в 2022 г, составляет 4,9%.

"Мы компенсируем расходы всем, а между тем есть часть людей, которые сами могут выжить и оплатить выросшие счета. В долгосрочном периоде надо искать возможность оказания помощи целевым группам общества, нуждающимся в помощи", – сказал Мацияускас.

На вопрос, как выявить, кто может обойтись без компенсаций, он сказал, что это забота правительства. "Есть разные меры, только надо выбрать самый простой способ. По доходам, имуществу или как-то еще", – сказал контролер.

Экономист Ромас Лазутка также сказал, что если после Нового года хотят компенсировать цены на электричество всем, то это самообман.

"Это значит, что государство выделит меньше денег на что-то другое, что также используют люди. Может, будем меньше велодорожек или еще чего-то, может придется увеличить налоги, не повышать доходы бюджетников, а это на фоне инфляции означает обнищание сектора.

Это такой самообман, он может нравиться политикам, они любят всем раздавать обещанное и брать ниоткуда, но они не Боги, так делать нельзя", – сказал Лазутка.

Он согласился с позицией Мацияускаса, что компенсации должны получать не все, а механизм компенсации предлагал связать с уже действующей компенсацией платы за отопление.

Сейчас малоимущим компенсируют стоимость отопления, которая превышает 10% разницы между доходами и двумя поддерживаемыми правительством уровнями доходов (258 евро) на одного члена семьи или тремя (387 евро) если человек живет один.

"Такие компенсации выплачивают за отопление, горячую и холодную воду. Холодная вода стоит недорого. А вот расходы на электричество в эту схему не включены, как и вывоз мусора, уборка территории. Было бы неплохо включить в эту схему все коммунальные расходы, особенно сейчас, когда речь идет о высоких ценах на электричество", – сказал Лазутка.

Он сказал, что так будет выделен определенный процент жителей, которые получали бы такую помощь.

"Надо установить показатели и то, какую часть компенсируют. <...> В любом случае я предлагаю компенсировать разумную часть части жителей. И не потому, что не жалко средний класс, а потому, что нет возможности платить компенсации всем <...>, надо смириться с тем, что большая часть жителей будет платить много, а если будут компенсировать, то за их же счет, они не получат чего-то другого, хотя может этого и не заметят. Люди должны признать, что настало тяжелое время, надо затянуть пояса, спасать надо тех, кто заплатив за электричество, останется без еды, а если не заплатит – лишится жилья", – сказал Лазутка.

Депутат Миколас Маяускас сказал, что, по его мнению, надо сделать три шага.

Сначала выплачивать компенсации людям с самыми небольшими доходами,и части людей со средними доходами, помощь должна зависеть от доходов жителей и расхода энергии.

Второй шаг - установка максимальной цены на электричество, расходы на которую компенсирует государство, но он отметил, что этом инструментом могут воспользоваться и состоятельные жители.

"Поэтому важно не злоупотреблять этой мерой и применять ее только в отношении малоимущих граждан с учетом социального и финансового аспекта", – сказал Мауяскас.

Третий шаг, по его словам - инвестиции. "Мы должны выделять средства для создания современной инфраструктуры энергетики", – сказал депутат.

Специалисты Минэнерго заверили Delfi, что сейчас министерство рассматривает возможности защиты самых уязвимых жителей от опасности, вызванной высокими ценами на энергоресурсы.