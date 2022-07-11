Собеседник заверил, что на посту мэра столицы он старается учитывать три фактора – природу, историю и творчество.

"Это эталон хорошего города – должна быть природа, история и будущее", – пояснил он.

Ведущая передачи заметила, что в последнее время мэр стал реже улыбаться.

"Неужели, – засмеялся мэр. – В какой-то момент я научился не улыбаться, но потом понял, что это ошибка, все хорошо".

"В политику я пришел не в самое благоприятное время. 2008 г. – время кризиса. Люди лишались работ. Я сам увольнял из министерства десятки людей. А мне говорят, ты улыбаешься. Я понял, что это отрицательно влияет на людей. Некоторые из-за улыбки относились ко мне несерьезно. Но мне кажется, таких людей стало меньше", – прибавил он, рассказав о том, как его знакомый объяснял то, что люди в советское время не улыбались.

"Одна из версий – было страшно выделяться. В целом – жизнь грустная и тяжелая. Была более земная версия – у всех были плохие зубы. Мне кажется, действовала общность факторов. Сейчас улыбка стала натуральнее, люди улыбаются чаще. Мне кажется, что к людям пришло философское понимание, что самые большие глупости люди делают с серьезными лицами. Улыбающиеся люди делают меньше глупостей", – считает Шимашюс.

Он сказал, что старается позитивно относиться к жизни, это делает человека продуктивнее.

Шимашюс рассказал, что часто встречает взгляды прохожих, но обычно они бывают тактичными.

"К публичным людям, к политикам относятся адекватно, хочу поблагодарить за это. Все чувствуют рамки. Ко мне не бросаются с желаниями, вопросами. Чаще так бывает, если я на работе и у меня есть несколько минут перед мероприятием", – сказал он.

Правда, если сам политик к публичности привык, его близкие, особенно дети, хотят уединения.

"Хочу поблагодарить общество и порадоваться его зрелости и адекватности. Не потому, что мне удобно или неудобно, но это вообще высокий уровень морального, высоко интеллектуального и эмоционального общения. Однако мои дети стараются не находиться со мной в общественных местах. Предпочитают поездки на природу, где людей меньше. Я тоже это люблю. В центре города дети чувствуют эти взгляды больше, чем я. Мне все равно, а им - нет. Они обычно сразу ничего не говорят, но потом говорят, что хотели бы туда, где людей меньше", – сказал политик.

"Я счастлив. На 10 баллов, – улыбается мэр. – Нет никаких рецептов. Мне кажется, главное - не быть в разладе с собой. Что это значит? Это сложно. Конечно, это и со мной было. <...> Есть нюансы, это непросто, но мне кажется, надо быть в гармонии с собой, с другими".

Шимашюс считает, что когда человек хорошо себя чувствует, хорошо бывает и его окружению, семье, коллегам, городу.