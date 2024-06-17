2024.06.17 16:13

Счастливчики выходных – сбывшаяся мечта грибника: лисички и первые боровики

 
ru.DELFI.lt
Grybai
Grybai
ФОТО: Asmeninio archyvo nuotr.

Грибникам середина июня этого года дарит шанс приготовить вкусное блюдо. В выходные любители лисичек могли принести из некоторых мест огромные корзинки грибов, а были и такие, кто возвращался домой с боровиками.

Гинтаре оказалась в числе, кто после прогулки по лесу вернулся с корзинкой лисичек. Она поделилась видами из леса, а затем и из своей кухни.

Grybai

Женщина делится фотографиями семейной утренней медитации в Варенском лесу. В субботу утром она вышла из леса с шестью корзинками лисичек.

„Мы собирали вчетвером, это заняло около шести часов“, — рассказала Гинтаре Delfi и прислала не менее привлекательные, потрясающие кадры из своей кухни, где уже дымится вкусный ужин с лисичками.

Grybai

Интернет-пользователи чем дальше, тем активнее делятся фотографиями находок грибов. Преобладают лисички, встречаются подосиновики, но вот Вигилиюс Субачюс говорит, что в этом году он уже нашел первых боровиков.

Grybai

„Это были два известных места, в которые зашли на пару часов. Нашли грибы в известных местах, которые ежегодно не разочаровывают нас“, — рассказал мужчина Delfi в понедельник.

Grybai

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