Счастливчики выходных – сбывшаяся мечта грибника: лисички и первые боровики

Гинтаре оказалась в числе, кто после прогулки по лесу вернулся с корзинкой лисичек. Она поделилась видами из леса, а затем и из своей кухни.

Женщина делится фотографиями семейной утренней медитации в Варенском лесу. В субботу утром она вышла из леса с шестью корзинками лисичек.



„Мы собирали вчетвером, это заняло около шести часов“, — рассказала Гинтаре Delfi и прислала не менее привлекательные, потрясающие кадры из своей кухни, где уже дымится вкусный ужин с лисичками.

Интернет-пользователи чем дальше, тем активнее делятся фотографиями находок грибов. Преобладают лисички, встречаются подосиновики, но вот Вигилиюс Субачюс говорит, что в этом году он уже нашел первых боровиков.