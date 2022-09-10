Сбывается самый мрачный сценарий: Литва попала в яму, какой не было 20 лет

Профессор Кафедры социологии университета им. Витаутаса Великого Аушра Маслаускайте сказала LNK, что пока воздерживается от драматической оценки ситуации.

"Правда, что в этой сфере у нас наблюдается напряжение, что демографическая ситуация не такая, чтобы мы были оптимистично настроены. И это в Литве наблюдается почти 30 лет. У нас отрицательные все демографические процессы. У нас нежелательные показатели смертности, была высокая эмиграция, низкая рождаемость, какой-то оптимизм был в 2016–2017 гг. Но после 2018–2019 г. направление снова стало таким, что вызывает беспокойство", – сказала LNK Маслаускайте.

Она сказала, что похожая "яма" в сфере рождаемости фиксировалась в 2000 году. Но сейчас, по словам профессора, сложно указать причины такой низкой рождаемости.

"Обычно указывают суммарный показатель детей на одну женщину репродуктивного возраста. В прошлом году он составил 1,34, столько детей приходится на одну женщину. В 2016 г. этот показатель был 1,7. В контексте стран ЕС он был довольно высоким.

Последняя "яма" в сфере рождаемости в Литве фиксировалась в начале 2000 года. Тогда показатель был 1,2. Сейчас мы снова вернулись к низкому показателю. Сегодня сложно оценить, что это - начало долгосрочной тенденции или кратковременная реакция на пандемию", – сказала собеседница LNK.

Профессор назвала несколько возможных причин.

"На самом деле большое влияние оказала пандемия – были ограничения, сократилось количество браков. В Литве все еще дети чаще всего рождаются в браке", – сказала Маслаускайте.

Она заметила, что еще есть выход из ситуации.

"Опыт многих стран показал, что можно с этим что-то сделать. Мы, конечно, не можем надеяться на чудо – раз и показатель вырос до 2. Но надо предпринимать меры, которые не дадут ему снизиться", – сказала Маслаускайте.

Одна из них - сочетание семьи и работы. "Есть решения, дающие обратный эффект – например, длинный отпуск по уходу за ребенком, он не поощряет возвращение женщин на рынок труда", – заметила профессор.

Она подчеркнула, что исследования многих стран показали, что не улучшают ситуацию и денежные выплаты.

"Они решают проблему нищеты, но не улучшают рождаемость", – заметила Маслаускайте.