Сбои в сфере ИТ ощутила одна сеть аптек в Литве: появились проблемы

„В первую очередь мы больше всего внимания уделяем аптекам, которые посещает больше всего людей, стараемся наладить их работу. Это аптека около Каунасских клиник, Сантаришкской клиники, Клайпедской и Шяуляйской республиканских больниц, работу этих аптек удалось восстановить.
Сейчас проблемы решены в трети всех аптек Benu. В ближайшее время устраним проблемы и в других“, – сказала Бразаускайте.
Крупнейшая в Литве сеть магазинов розничной торговли Maxima с проблемами не сталкивалась, работает в обычном режиме, об этом Delfi информировала представитель компании Индре Тракимайте–Шяшкувене. Крупные банки страны также не фиксируют никаких изменений.
Delfi уже сообщал, что определенные проблемы есть в работе аэропортов, поэтому предлагают приезжать не позже, чем за два часа до вылета, чтобы успеть пройти регистрацию на месте.