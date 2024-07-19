2024.07.19 15:57

Сбои в сфере ИТ ощутила одна сеть аптек в Литве: появились проблемы

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Vaistinė
Vaistinė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В пятницу во всем мире фиксируются сбои в сфере ИТ, они замечены и в Литве. Особенно это сказалось на деятельности сети аптек Benu. Ее руководитель Индре Бразаускайте сказала, что сеть Benu столкнулась с проблемами. Она подчеркнула, что все силы брошены на устранение неполадок, чтобы как можно скорее восстановить работу сети.

„В первую очередь мы больше всего внимания уделяем аптекам, которые посещает больше всего людей, стараемся наладить их работу. Это аптека около Каунасских клиник, Сантаришкской клиники, Клайпедской и Шяуляйской республиканских больниц, работу этих аптек удалось восстановить.

Сейчас проблемы решены в трети всех аптек Benu. В ближайшее время устраним проблемы и в других“, – сказала Бразаускайте.

Крупнейшая в Литве сеть магазинов розничной торговли Maxima с проблемами не сталкивалась, работает в обычном режиме, об этом Delfi информировала представитель компании Индре Тракимайте–Шяшкувене. Крупные банки страны также не фиксируют никаких изменений.

Delfi уже сообщал, что определенные проблемы есть в работе аэропортов, поэтому предлагают приезжать не позже, чем за два часа до вылета, чтобы успеть пройти регистрацию на месте.

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