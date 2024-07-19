Сбои в сфере ИТ ощутила одна сеть аптек в Литве: появились проблемы

В пятницу во всем мире фиксируются сбои в сфере ИТ, они замечены и в Литве. Особенно это сказалось на деятельности сети аптек Benu. Ее руководитель Индре Бразаускайте сказала, что сеть Benu столкнулась с проблемами. Она подчеркнула, что все силы брошены на устранение неполадок, чтобы как можно скорее восстановить работу сети.