Обновлено: беглец задержан.

Об арестованном опасном рецидивисте, сбежавшем из Мариямпольской больницы, в 10.45 сказал представитель Департамента полиции.

Воробьев, идя по улице Мариямполе, был задержан сотрудниками полиции. Задержанный беглец не оказал сопротивления. Его доставили в Мариямпольскую тюрьму.

Воробьев, 1982 г.р., судимый не менее 14 раз, совершил побег, когда его доставили в больницу из Мариямпольской тюрьмы. Когда офицеры поняли, что заключенный, переведенный для получения медпомощи, скрылся, немедленно были начаты его поиски, для проведения которых были мобилизованы Управление криминальной разведки Службы тюрем Литвы и силы литовских полицейских.

Воробьев впервые оказался за решеткой еще в 1999 году - это была уже его вторая судимость, он был судим за грабеж, а потом был приговорен к 6 годам лишения свободы. Отбывая срок в то время в Лукишской тюрьме, Воробьев и еще один заключенный убили заключенного, находившегося в той же камере, а менее чем через месяц еще одного заключенного, которому было всего 16 лет. Это убийство было совершено во время этапирования осужденных поездом – жертвой осужденного должен был стать другой несовершеннолетний, но ему удалось сбежать.

На тот момент Воробьеву еще не было 18 лет, поэтому суд мог приговорить хладнокровного убийцу только к 10 годам лишения свободы. Это самая строгая санкция, которую суд может применить к несовершеннолетнему.

После освобождения Воробьев продолжил совершать преступления - он был судим за нарушение общественного порядка, употребление наркотиков, уничтожение имущества, многочисленные грабежи, кражи, незаконное хранение оружия, а три года назад суд приговорил его к сроку за третье убийство.

За это преступление суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, первые 5 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима.

Этот осужденный был убит Воробьевым из мести – в тот день сотрудники колонии произвели обыск в его камере и изъяли незаконно используемый мобильный телефон. После обыска убийца выяснил, кто мог предоставить информацию властям – после звонка одного осужденного он заставил его признать, что он был так называемым "козлом", предоставляющим информацию. За это его якобы наградили сигаретами.

Воробьев начал избивать и пинать "осведомителя" полицейских - травмы были настолько тяжелыми, что врачи уже не могли спасти ему жизнь, он все время находился в коме, а через полгода скончался в больнице.

После этого убийства Воробьев, признанный опасным рецидивистом, сказал, что сожалеет о том, что сделал это, и заверил, что потерпевший не был бы так тяжело ранен, если бы... не оказал ему сопротивления. Он также заявил, что убитый находился в тюрьме за убийство своей матери, и что сотрудники тюрьмы должны взять на себя ответственность за то, что произошло в этом месте заключения.

"Они должны следить за тем, чтобы такие события не происходили в месте заключения", — сказал убийца трех человек.

Находясь в тюрьме, Воробьёв также присоединился к группе заключенных – осужденные в Кибартае и Правенишкесе занимались телефонным мошенничеством. На полученные деньги заключенный купил дорогую компьютерную технику.

Заключенный, отличавшийся агрессивным поведением, также неоднократно вступал в конфликты не только с другими осужденными, но и с сотрудниками учреждения, а также напал на одного врача. Ранее он пытался сбежать из тюрьмы.

Воробьев был включен в список лиц, склонных к побегу.

Сотрудники места заключения просят всех, кто заметит Воробьева, немедленно сообщить об этом по телефону экстренной помощи 112. Внешность осужденного: глаза - карие, цвет волос - черный, рост - 184 см, одет в больничную пижаму.