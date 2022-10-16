Сбежавший из Мариуполя в Запорожье украинец: я понимал, что вот-вот начнется что-то ужасное

– Я знаю, что вы жили в Мариуполе, а после начала войны выехали. Что происходило в Запорожье в первые месяцы после вашего приезда?

– 15 марта я выехал с семьей из Мариуполя в Запорожье. По приезду мы увидели, что около 100 тыс. местных жителей покинули Запорожье. Многие предполагали, что в городе будет ровно такое же, как в Мариуполе – русские будут наступать на них. Город жил очень тревожно, в ожидании. Местные власти пытались учесть все ошибки, которые были допущены в Мариуполе, чтобы исключить их в Запорожье. То, что я вижу, учли, подготовились, ведь думали, что именно весной будет такая «жесть», как сейчас.

– Массовые обстрелы Запорожья начались, когда российские войска отошли от Харькова?

– Да, после успешного контрнаступления в Харьковской области. Самое важное – уничтожение города началось после проведения этих псевдореферендумов и того, как Владимир Путин «ратифицировал» бумаги, необходимые для их внутренней легитимизации аннексии. Таким образом Путин давал понять о Запорожье: «Это наше и мы будем город забирать». Я, как человек опытный - уехал в 2014 году из Донецка, в 2022 году из Мариуполя - понимал, что вот-вот начнется что-то ужасное. Только вывез семью в Киев и помогал выезжать сотрудникам «Мариупольского телевидения». Тогда же, в ночь на воскресенье, Запорожье обстреляли 16 ракетами С-300. Как минимум 5 из этих ракет упали в 100 м от того места, где мы жили.

– Говорят, что С-300 очень быстро летят. И что из-за маленького расстояния от места запуска не успевают реагировать ПВО.

– Именно так. У россиян стоят пусковые установки в районе Токмака, который недалеко от Запорожья, а для ракет это вообще не расстояние. Россияне выезжают куда-то в поле, разворачивают, делают залп. От момента залпа до момента прилета около 30 секунд. То есть наше ПВО видит ракету только когда она уже приземляется. В Запорожье, что страшно для людей, сирена тревоги включается после того, как прилетели ракеты.

– Что по географии обстрелов? Куда попадают в городе?

– Я не буду давать оценку, есть ли там военные объекты, но попадают в основном либо в жилые дома, либо в инфраструктуру. Вчерашней ночью ударили двумя ракетами по автосалону и СТО. Не понимаю, зачем? Там никогда не ремонтировалась военная техника, только хотя бы потому, что СТО рассчитано на легковые автомобили, военная техника въехать не сможет.

© Asm. albumo nuotr.

Этот автосалон и СТО принадлежит моим друзьям. Летом прошлого года они открыли второй такой салон и СТО в Мариуполе, надеялись, что город даст им прирост покупательской способности. Но потеряли в «Марике» и теперь в Запорожье.

– А куда именно еще были прилеты?

– Одна ракета неделю назад упала в районе телевизионной вышки. На этой вышке сконцентрированы антенны, передатчики мобильной сети. Два дня назад россияне ударили по Фестивальной площади – самый центр города. Я там месяц жил после выезда из Мариуполя в гостинице, где поселились в основном беженцы. А прямо напротив гостиницы находится Обладминистрация. Били ракетами в район цирка, за Обладминистрацией. Там есть заводы маленькие. Ракеты С-300 неточные, разлет +/-500 м, что в городской застройке критично. Выносятся целые подъезды.

– А в каком районе?

– Центр города. Например, недавно ранним утром был разрушен целый стояк дома. Из-за того, что нет сигнала тревоги до прилета, люди даже не знают, что надо прятаться. В районе этого жилого дома нет даже гипотетического военного объекта. Там магазины, офисы, кафе. Где-то в 1-1,5 км находится военкомат. Но зачем бить по нему ночью?

– С-300 они бьют потому, что берегут ракеты «Калибр» и все остальные?

– Конечно. С-300 остался очень большой запас со времен СССР. Это устаревшая ракета. А те, которыми они бьют сейчас - модели С-300, модифицированные в 1997 году. Ими можно бить по наземным целям, т.е. там увеличен размер поражающих элементов. Такие ракеты в РФ в большом количестве, они нужны им были для Чечни, для Абхазии, для Осетии. Конечно, российской армии выгодно их использовать, ведь через несколько лет их все равно пришлось бы утилизировать.

– Что происходит в городе?

– Есть два вектора. Первый - жители. Второй – местная власть. Многие жители выехали весной. Несколько месяцев их не было дома, потом они вернулись, ведь наступление россиян на Запорожье так и не состоялось. В тот период жители проели свои денежные запасы, потому что надо было платить за аренду, не было постоянного места работы.

На данный момент в Запорожье коллапс: люди и хотели бы выехать, но тот запас денег, который был, истратили. У них есть работа, которая позволяет жить от зарплаты до зарплаты. Очень страшно за детей. Помимо опасений за жизнь и здоровье, еще очень большая психологическая травма от всех этих взрывов, у детей особенно. У меня сын и внучка. Мы с ними выехали из Мариуполя в марте. И вот эти несколько недель в Мариуполе наложили на внучку неизгладимый отпечаток: она при любых громких звуках в свои 3,5 года бежит и ищет безопасное место.

Самое поразительно, что жители в Запорожье уже привыкли к обстрелам и стараются жить более-менее обычным бытом: ездят на работу, мамочки гуляют с детками.

Местная власть с марта была готова к обстрелам. Делались для всего города запасы еды, печек, которые работают на твердом топливе и т.д. Еще весной были созданы территориально-разъяснительные центры, расположенные в школах, ЖЭКах. Эти центры рассчитаны на то, чтобы жители могли получить нужные данные: где работают убежища, где можно получить гуманитарную, медицинскую помощь, где выезд, как можно выехать. Я вижу, что после каждого обстрела идет быстрая и слаженная ликвидация: работает техника, разгребают завалы, достают пострадавших и погибших. Ежедневно ведется работа, чтобы у жителей не было ощущения безысходности, которая наступает, когда ты видишь все больше и больше разрушений, что с этим ничего не делают.

Предоставляют места для расселения из таких пострадавших домов в общежитиях, школах. Еще одна проблема, которая есть в Запорожье – город является пропускной точкой для беженцев, которые едут со всех оккупированных территорий: Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей.

Если коснуться Мариуполя, то много мариупольцев осталось в Запорожье, потому что в городе есть металлургический комбинат «Запорожсталь». Туда устроились бывшие работники меткомбинатов «им. Ильича» и «Азовстали». И у этих людей дикий шок, потому что они понимают, чем такие обстрелы могут закончиться.

– Давайте поговорим про оккупированный Мариуполь. Оккупационные власти заявляют, что построили до десяти новых жилых зданий. Насколько город готов к зиме?

– Экономика Мариуполя уничтожена. Основной источник дохода для жителей – гуманитарная помощь, которую получают один раз в две недели. Это стало рутиной, что расслабляет людей, то есть они привыкают к тому, что можно не работать. Работы мало. Летом были очень активны такие вакансии: разгребать завалы, вытаскивать трупы оттуда, но больше таких потребностей нет.

На стройках, о которых вы упоминаете, в основном работают гастарбайтеры, т.е. люди, приезжающие из России. Действительно строятся новые жилые дома, мини-кварталы, которые на фоне всего разбитого смотрятся шикарно. Это обычные малогабаритные квартиры с самой дешевой сантехникой. В Мариуполе осталось 100 тыс. мирных жителей и им всем нужно где-то жить. Большинство домов разбиты.

© Asm. albumo nuotr.

К слову, РФ меняет во многих домах окна. Помимо этого, они два месяца назад запустили по городу кампанию по смене радиаторов отопления. Но тут просматривается русский стиль: мы будем работать отсюда и до забора. То есть российские подрядчики порезали радиаторы во всех домах, а вот новых пока почти нигде нет.

В Мариуполе работает 7-8 строительных компаний, до этого сотрудничавших с Минобороны РФ. То есть все подряды доставались этим компаниям. Три из них – Санкт-Петербург, одна в Крыму и остальные московские. По-видимому, РФ выделяются деньги, они заходят в бюджет Минобороны, которое ответственно за отстройку города, а затем все разворовывается в этих компаниях и на уровне мелких чиновников.

Поэтому в эти построенные домики россияне заселят работников критической инфраструктуры, медиков. Также там будут проживать представители силовых структур, семьи военных «ЛДНР». В Донецке семь месяцев нет воды, город обстреливается очень жестко. В Мариуполе тихо, точечно есть вода, электричество, поэтому военные с семьями выехали туда.

Также россияне выстроили новый госпиталь. Судя по всему, основное предназначение госпиталя – лечить военных, то есть, снова-таки, под эгидой Минобороны построили еще одно военное ведомство. Фронт недалеко, а раненных солдат нужно где-то приводить в порядок.

С отоплением все будет плохо. Природный газ везде пустить нельзя. Большая часть газопроводной системы сделана по подобию «блокчейн» – то есть каждая следующая газораспределительная станция зависит от предыдущей, если одна из этих станций разбита, то ничего не будет. Поэтому снабжение газом смогли восстановить только точечно и для телевидения – показать в РФ, что оккупационные «власти» восстанавливают город.

Кроме этих новых домиков централизованное отопление не восстановит никто. Дело даже не в разбитых котельных, которые русские уничтожили в самом начале войны – четко били по котельным, по водонасосным станциям, по электроподстанциям. Были разбиты все подземные коммуникации. Еще проблема в том, как оккупационные «власти» видят выход из гуманитарного кризиса.

Россияне кое-как отремонтировали общежития, поставили передвижные котельные установки (ПКУ), которые они завезли из РФ – большие дизельные генераторы, обогреватели. В данный момент они завезли их в количестве шести штук. Обещают до начала отопительного сезона привести 100 штук. Такая ПКУ может питать теплом несколько многоэтажек, если они стоят возле нее, но существует несколько условий. Во-первых, через эту ПКУ гоняется вода из системы отопления дома. То есть как минимум система отопления должна быть целой в этом доме.

В этом аспекте есть нюанс – в Мариуполе начиная с 10 марта люди начали сливать воду с систем отопления, поскольку воды не было вообще. Затем жители кипятили техническую воду, пили ее. При сливе этой воды некоторые просто разламывали трубы отопления. Также эти трубы повредили при обстрелах домов. Значит закольцевать трубопровод на это ПКУ – очень сложно. Нужно восстановить километры труб отопления.

Второе условие работы ПКУ – наличие воды в этой системе, с чем в Мариуполе проблема, особенно в масштабах всего города, а не только новостроек. Третье – это ПКУ должно стоять на расстоянии не менее 50 м от дома, ведь имеется фактор взрывоопасности. Соответственно должны быть выведены трубы, которые бы подходили к ПКУ. Снова-таки большие затраты и объемные работы по укладке труб.

Четвертое – ПКУ обязательно должна быть подключена к электричеству, потому что там стоят мощные насосы, которые прогоняют воду для отопления. С электричеством в городе большие проблемы, оттого необходимо использовать дизельное топливо. Пятое – на пиковой мощности это ПКУ потребляет 100 л дизеля в час. Проблемы с топливом в Мариуполе были и есть: его мало, на заправках постоянные очереди. Если россияне подключат 100 ПКУ, как они решат вопрос с логистикой топлива? Должны быть оборудованы большие емкости, запасы дизельного топлива поистине обязаны быть огромными.

Учитывая вышесказанное, история с ПКУ невыполнима, а больше схожа на обычный пиар. Россияне разбили инфраструктуру Мариуполя, а восстановить им ее не удается. Потому что разрушить легко, а созидать тяжело.

К сожалению, философию разрушения «русский мир» пытается принести по всем украинским городам, принуждая людей мерзнуть и сидеть без воды, как в оккупированных городах Донбасса.