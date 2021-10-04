Сбежавшие из лагеря мигранты просто вызвали такси: самые странные истории нелегалов

По данным МВД, с начала года больше всего мигрантов пыталось бежать из Руклы (Йонавский район) и Центра регистрации беженцев в Пабраде. В числе мигрантов, живущих в этих местах, есть те, кто может покидать территорию, а контроль, особенно до кризиса, не был особенно жестким. Его усилили только после наплыва мигрантов, в минувшую среду МВД обещало ужесточить контроль. Немало мигрантов сбежало и из лагеря в Руднинкай.

30 июля полиция остановила автомобиль гражданина Латвии, в котором ехали трое нелегалов из Центра приема беженцев. Двое пассажиров уверяли, что они несовершеннолетние, но исследования показали, что им минимум 23 года. Мигранты нередко выдают себя за несовершеннолетних, чтобы получить более благоприятные условия. Однако ложь удается выявить. Беглецы заявили, что из Литвы они бежать не собирались, просто искали африканский рынок, чтобы купить мяса и средства гигиены.

Они уверяли, что просто остановили попутку. Зачем они в поисках рынка порвали документы о регистрации - непонятно, эти документы были найдены в автомобиле.

13 августа ночью был остановлен автомобиль гражданина Турции, в котором было 6 мигрантов. Выяснилось, что это были мигранты из лагеря в Веребеяй.

Мне неверно объяснили о том, на какой срок я задержан, я думал, что я уже свободен", - сказал один из беглецов в свое оправдание.

Они сказали, что ехали в Вильнюс, где хотели найти лагерь, дать свои отпечатки пальцев и письменно пообещать никуда не уезжать и ждать рассмотрения заявки об убежище.

18 июля остановили автомобиль в котором были два гражданина Ирака, у обоих был временный вид на жительство в Германии. Выяснилось, что они ехали за нелегальными мигрантами.

Вскоре появился и микроавтобус, в котором было 16 нелегалов – 4 женщины, 4 мужчин и 8 детей. Выяснилось, что они сбежали из Руклы. Они сказали, что, боясь депортации, решили бежать из Литвы.

8 июля около здания ГКП Вильнюсского округа появились два автомобиля такси, из которых вышли 9 африканцев с чемоданами. Ни у одного из них не было документов.

Водители сказали, что их вызвали, прислав координаты. ни думали, что едут в усадьбу сельского туризма, но оказались в лесу. Тогда из леса вышла группа темнокожих, которые сели в машины и потребовали ехать быстрее. Водители решили доставить этих людей не по указанному ими адресу, а в полицию. Полиция передала мигрантов пограничникам.

Задержанные мигранты сказали, что хотели ехать в Германию и Бельгию к родственникам. Они даже не стали сразу просить убежище в Литве и сделали это, только узнав, что в противном случае их будут судить за незаконное пересечение границы.

После сообщения о бегстве 700 мигрантов, глава МВД Агне Билотайте сказала, что охрану в лагерях усилят.