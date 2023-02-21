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Из-за распространения коронавируса Сантаришкская клиника временно запрещает посещение пациентов в двух отделениях.
Сантаришкская клиника временно запрещает посещение пациентов в двух отделениях
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Об этом клиника сообщила на своей странице в фейсбуке, а порталу Delfi информацию подтвердила пресс-секретарь клиники Гитана Летукене.

"До 5 марта временно ограничено посещение пациентов в отделении диагностики внутренних болезней и во 2-м кардиологическом отделении (ул. Сантаришкю, 2, корпус A)", – сказано в социальной сети.

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