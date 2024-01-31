Сантаришкская клиника стала одним из европейских центров EUROSPINE по направлению хирургии позвоночника

По количеству и сложности проводимых операций и качеству лечения этот центр соперничает с немецкими, французскими, австрийскими, швейцарскими и другими известными клиниками Европы. Ближайший центр в странах Балтии и Северной Европы находится в Ставангере, Норвегия.

Спинальная хирургия в Сантаришкской клинике проводится в двух отделениях: отделении детской ортопедии и травматологии и центре нейрохирургии.

По словам спинального хирурга Оны Лаптевой, эта награда — чрезвычайно высокий уровень признания в международном сообществе спинальной хирургии: