Сантаришкская клиника стала одним из европейских центров EUROSPINE по направлению хирургии позвоночника

По количеству и сложности проводимых операций и качеству лечения этот центр соперничает с немецкими, французскими, австрийскими, швейцарскими и другими известными клиниками Европы. Ближайший центр в странах Балтии и Северной Европы находится в Ставангере, Норвегия.
Спинальная хирургия в Сантаришкской клинике проводится в двух отделениях: отделении детской ортопедии и травматологии и центре нейрохирургии.
По словам спинального хирурга Оны Лаптевой, эта награда — чрезвычайно высокий уровень признания в международном сообществе спинальной хирургии:
История одной пациентки: "Я доверился нашим врачам и довольна нынешним результатом"
«Одиссея» пациентки по лечению перелома позвонка началась три года назад. Травма произошла в Бельгии, в одной из больниц этой страны были проведены две операции, после чего пациентку выписали домой.
"Рана плохо заживала, и через месяц я вернулась к хирургам, чтобы продезинфицировать рану и наложить швы, — рассказывает она. — Они предположили, что это поверхностная инфекция, и решили не проводить дальнейших исследований".
Даже после этой операции рана продолжала оставаться незаживающей. Женщина и ее семья доверяли врачам и всей системе здравоохранения:
"В течение двух лет пребывания в Бельгии я периодически проходила компьютерную томографию, но, к сожалению, врачи не смогли обнаружить инфекцию".
Прошлым летом, когда рана загноилась, пациентка обратилась в отделение неотложной помощи Сантаришкской клиники:
"Здесь выяснилось, что я живу с инфекцией уже два года, а бельгийские хирурги просто проигнорировали этот факт. Это был психологически и физически тяжелый опыт. По словам медиков, мое состояние было сравнимо с тикающей бомбой. В Сантаришкской клинике мне сделали все необходимые анализы, нашли тот самый золотистый стафилококк и срочно госпитализировали. Доктор Она Лаптева сообщила мне, что мои спинальные имплантаты инфицированы и что у меня есть только один выход — заменить их на новые, — рассказывает пациентка. — Я рассказала бельгийским врачам о своей ситуации. Они посоветовали мне не трогать спинной мозг, потому что велика вероятность, что операция пройдет неудачно и я не смогу ходить..."
Однако все прошло удачно и после 9 недель лечения женщина довольна результатом: "Хотя мне пришлось пройти через много болезненных и трудных вещей, я счастлива, что встретила замечательных людей — врачей и персонал — и поняла, как хорошо, что в моей стране есть такие профессиональные и внимательные специалисты".