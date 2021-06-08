Сантаришкская клиника сообщает о критическом положении: не хватает донорской крови, придется отменять операции

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Сантаришкская клиника сообщает о критическом положении: не хватает донорской крови, возможно, придется отменять плановые операции.
"Значительно выросла потребность в донорской крови и при этом наблюдается нехватка доноров, что может привести к отмене плановых операций", – сообщается 8 июня.
О нехватке донорской крови накануне сообщал и Национальный центр крови. Есть опасения, что с началом сезона отпусков ситуация ухудшится еще больше.
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