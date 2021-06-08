Сантаришкская клиника сообщает о критическом положении: не хватает донорской крови, придется отменять операции

"Значительно выросла потребность в донорской крови и при этом наблюдается нехватка доноров, что может привести к отмене плановых операций", – сообщается 8 июня.

О нехватке донорской крови накануне сообщал и Национальный центр крови. Есть опасения, что с началом сезона отпусков ситуация ухудшится еще больше.