"Активность доноров практически не удовлетворяет спрос. В день должно приходить не меньше 120 доноров, чтобы удовлетворить выросший спрос. Это становится весенне-летней тенденцией. Поэтому мы приглашаем регистрироваться и сдать кровь в Центре крови", – сказала глава Центра крови Лина Крижаускайте.

Для обеспечения гармоничной деятельности центра, просьба регистрироваться:

Номера телефонов 867600078, 868862707

Эл. почта tavokraujas@santa.lt