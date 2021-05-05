Сантаришкская клиника просит о помощи: критически иссякли запасы крови A(II)

Донорская кровь требуется больным онкозаболеваниями, пациентам после трансплантации, роженицам, детям, пострадавшим во время несчастных случаев и больным Covid-19.

Мы приглашаем доноров A(II) регистрироваться на сдачу крови!

Регистрация на донорство: тел. (8-688) 62707 или tavokraujas@santa.lt