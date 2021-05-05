Сантаришкская клиника просит о помощи: критически иссякли запасы крови A(II)

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Сантаришкская клиника находится в критическом положении. Критически иссякли запасы крови A(II).
Донорская кровь требуется больным онкозаболеваниями, пациентам после трансплантации, роженицам, детям, пострадавшим во время несчастных случаев и больным Covid-19.
Мы приглашаем доноров A(II) регистрироваться на сдачу крови!
Регистрация на донорство: тел. (8-688) 62707 или tavokraujas@santa.lt
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