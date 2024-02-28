Сантаришкская клиника ищет нового директора: зарплата больше 8000 евро

"Сантаришкская клиника - одна из самых важных больниц в стране. Поэтому ее руководитель должен обладать знаниями в сфере медицины и навыками руководства", – сказал ректор Вильнюсского университета Римвидас Петраускас.

Претендовать на этот пост могут лица с медицинским образованием, образованием в сфере здравоохранения и социальных наук, важно иметь не менее чем 5-летний опыт руководства и 5-летний стаж преподавания в университете. Плюсы – опыт руководства.