Сантаришкская клиника ищет нового директора: зарплата больше 8000 евро

"Сантаришкская клиника - одна из самых важных больниц в стране. Поэтому ее руководитель должен обладать знаниями в сфере медицины и навыками руководства", – сказал ректор Вильнюсского университета Римвидас Петраускас.
Претендовать на этот пост могут лица с медицинским образованием, образованием в сфере здравоохранения и социальных наук, важно иметь не менее чем 5-летний опыт руководства и 5-летний стаж преподавания в университете. Плюсы – опыт руководства.
Зарплата гендиректора – постоянная часть от 8031 евро "на бумаге". Во время приема на работу могут назначить надбавку в размере 20% зарплаты.
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