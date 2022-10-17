Компания уведомила службу занятости о предстоящем коллективном увольнении 60 человек.

Представитель службы Милда Янкаускене сообщила BNS, что сотрудников увольняют по инициативе работодателя, по ее словам, в целом в санатории работает 245 человек.

По словам управляющего и главврача Belorus Ильи Епифанова, санаторий вынужден уволить персонал, который обслуживал реабилитацию белорусских детей с недугами.

"Просто МИД Литвы не соглашается быть посредником в выдаче виз для въезда в Литву для лечения и реабилитации детей из Беларуси. До войны в Украине мы ежемесячно принимали около 50 больных детей с различными диагнозами", - рассказал BNS глава санатория.

"С августа мы написали несколько писем в министерство по поводу данной категории больных, но ответов не получили, а по телефону нам говорят, что официальный ответ еще не подготовлен", - добавил Епифанов. По его словам, в настоящее время санаторий обслуживает только пациентов из стран Евросоюза.

Плановое сокращение сотрудников санатория будет уже вторым в этом году — в июне санаторий объявил об увольнении 51 медсестры, воспитателей, физиотерапевтов.

В конце 2020 года Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении Главного хозяйственного управления (ГХУ), находящегося в непосредственном подчинении Управления делами президента Беларуси. Санаторий находится в ведении ГХУ. В середине июня 2021 года санаторий был передан Республиканскому центру общественного здоровья и санаторно-курортного лечения Беларуси.

Из-за санкций Swedbank заморозил счета санатория, которые были разблокированы в июле прошлого года.