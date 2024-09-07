"Самый первый поезд независимой Литвы прошёл именно здесь". 700 шагов по Кайшядорису

"Поезда тут ходили с 1862 года, но ситуация была такой, что здесь не было совсем станции. Поезд прошел, прошел...15 марта 1862 года, и не остановился, станции тут нет. Ситуация кардинально изменилась, когда в Лиепае местные купцы подумали, что нужно местный порт заставить как-то работать. И они что сделали? Они приняли такое решение, что надо железнодорожную ветку Лиепая примкнуть к линии, которая обслуживает больше пунктов. С Лиепая они начали строить, приехали сюда, чтобы продолжить работы. Тут всё же приняли решение, что линия будет на этой местности.