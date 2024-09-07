"Самый первый поезд независимой Литвы прошёл именно здесь". 700 шагов по Кайшядорису

Здесь же жил и окончил школу первый президент Литвы после восстановления независимости Альгирдас-Миколас Бразаускас. Чем еще известен Кайшядорис? Что здесь стоит посмотреть? Как повлиял на город статус культурной столицы? В рамках проекта "700 шагов по Литве" знакомимся с Кайшядорисом вместе с местным гидом Аурелиюсом Бальчюнасом.
„Между прочим, народная этимология была у нас вплоть до 2000 года актуальна, потому что никто другой версии о происхождении названия не выдвигал. И легенда была такая: когда во второй половине 19 века здесь строили железную дорогу, со всей Российской империи приехало много работников, которые разговаривали только на русском, и проходящие мимо люди, местные, спрашивали: кас ча дарос? И приезжие механически повторяли это выражение. Так появилось название нашего города“, — рассказывает Аурелиюс.
Есть и другая версия — предположительно, название города является производным от имени знатного татарина Хайшадара. Эту теорию оформил историк кайшядорского музея Роландас Густайтис, когда изучал материалы для написания книги о литовских деревнях и топонимах „Справочник населенных пунктов Кайшядорского района“.
„Мы всегда говорим, что Кайшядорис начинается в 19 веке как город, а он находит, что еще в 16 веке было упоминание. Он в архивах глубже и глубже копает, и узнает, что в паре километрах от нынешней станции было поместье, хозяином которого был татарин Хайшадар. И там местность на польско-арабско-татарский лад называлась Хайшадарова. В 1590 году первый раз эта местность официально и упоминается“, — говорит Аурелиюс.
Старт нашей прогулки — железнодорожная станция, находящаяся возле исторической водонапорной башни, что еще в 19 веке питала водой паровозы и работала почти что до конца 20-го века. Закономерно, строительство станции стало отправной точкой для развития и роста населенного пункта.
"Поезда тут ходили с 1862 года, но ситуация была такой, что здесь не было совсем станции. Поезд прошел, прошел...15 марта 1862 года, и не остановился, станции тут нет. Ситуация кардинально изменилась, когда в Лиепае местные купцы подумали, что нужно местный порт заставить как-то работать. И они что сделали? Они приняли такое решение, что надо железнодорожную ветку Лиепая примкнуть к линии, которая обслуживает больше пунктов. С Лиепая они начали строить, приехали сюда, чтобы продолжить работы. Тут всё же приняли решение, что линия будет на этой местности.
Один такой примечательный факт: 6 июля 1919 года самый первый поезд независимой Литвы пошёл по маршруту Кайщадорис. Эта станция уникальная и историческая“, — рассказывает Аурелиюс.
Далее мы шагаем по центральной улице города — улице Гедиминаса, которая получила нынешнее название уже после восстановления независимости Литвы. В межвоенные годы это была улица капитана Гудинаса, который после Первой мировой войны служил учителем, затем был адъютантом премьер-министра Аугустинаса Вольдемараса. Когда на премьера было совершено покушение в каунасском парке, Гудинас защитил Вольдемараса ценой собственной жизни. Улица, неекогда названная в честь погибшего капитана, приводит нас к площади, где находится костёл и памятник Теофилиюсу Матуленису.
Подробнее о выдающихся людях, связанных с Кайщадорисом, интересных местах и маршрутах смотрите в нашем новом выпуске „700 шагов“.