11 июля 2023 г. 07:19

Самый фотографируемый вильнюсец: живет, как ему хочется и каждый день танцует с женой в своем баре

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
Donatas ir Greta Dubauskai, Delfi koliažas
Donatas ir Greta Dubauskai, Delfi koliažas
"Кто, если не мы – красивые, творческие, свободные от догм люди, должен показывать пример? Только художники меняют взгляды на мир, а не обычные люди. Кому-то мы кажемся другими, но не себе. Каждый день на нас обращают внимание, но мы не придаем этому значения, потому что живем, творим, общаемся, одеваемся, как этого сами хотим, а не по установленным кем-то правилам и догмам. Если мы просыпаемся и хотим быть Наполеоном и Клеопатрой, становимся ими. Ездим на велосипедах, которые сами сделали, танцуем каждый день в своем баре, часов не наблюдаем, живем своей красочной жизнью, вместе с тем вдохновляем других быть самими собой, а не серой, консервативной массой, которой и нас и без того много", – сказали Донатас и Грета Дубаускасы.

"... я сам себе пример. Я всегда жил свою жизнь и не думал, что веду себя как-то иначе или выгляжу как-то иначе. Мне другие говорили, что я другой. Но я такой, какой есть. Грета такая, и в тоже время особенная. Мы хотим жить свободно. Мы можем себе позволить каждый день выглядеть так, как мы хотим. Нам неважно, что думают другие (...). Жизнь серой массы - не наш выбор", – сказал Донатас, которого еще называют Спящим быком.

Донатас – человек, которого часто фотографируют в Вильнюсе, потому что он выглядит необычно и делает необычные велосипеды.

Donatas ir Greta Dubauskai, nuotr, iš asmeninio albumo

Его жена Грета руководит их общим баром Garinis angelas.

Донатас стал делать велосипеды, потому что не мог найти подходящий для себя.

"Подходящие колеса я нашел в Англии, купил их и сделал свой первый велосипед. Это было больше 10 лет назад", – сказал Донатас.

На вопрос, почему ему нужен именно такой велосипед, Донатас ответил, что он ему понравился, таких велосипедов немного, а в Литве нет вообще.

Донатас сказал, что в Литве такие велосипеды, которые делает он, пока не пользуются особой популярностью, но за границей появляется все больше заказчиков. Он посылает свои изделия в Швейцарию, Германию, Францию. Стоят такие велосипеды 1000-3000 евро.

"Литовцы консервативны, для них важно, что подумают соседи. А за границей люди об этом не думают, живут своей жизнью", - сказал Донатас.

"Я сам объездил на велосипеде весь Вильнюс. Самое прекрасное для меня - под музыку The Doors ездить ночью по парку Вингис", – рассказал он.

Donatas ir Greta Dubauskai, nuotr, iš asmeninio albumo

Пара живет в Старом городе. У Донатаса спрашивают, не трудно ли ездить на таких велосипедах?

"Мои ноги - мой двигатель. (...) По Вильнюсу ездить на таком велосипеде нелегко и нужно много сил, потому что в Вильнюсе много холмов. Когда едешь на таком велосипеде, педали крутить надо, не переставая. Такое катание требует сил и терпения", – заметил Донатас.

Грета сказала, что когда она выезжает на сделанном руками Донатаса велосипеде в город, всегда привлекает внимание окружающих.

"На улице все стоят и ошарашенно смотрят, заговаривают, улыбаются. Но, если честно, мы эти взгляды не замечаем, (...). Не замечаем мы и злые взгляды. Действительно приятно жить не для других, а так, как мы хотим", - сказала женщина.

Велосипеды пары стоят около их собственного бара, в котором собираются необычные люди.

"Несмотря на одежду (многие приходят в костюмах), это свободные внутри люди. Многим из них мы дали импульс не бояться себя, искать свой стиль, ведь это часть культуры. Мы побуждаем людей к творчеству, смелости искать себя настоящего. (...) Наши отношения с клиентами в баре фамильярные, мы все приходим общаться. Нет такого, что пришел, купил напиток и сидишь в уголке. Мы общаемся, интересуемся друг другом, людям интересно, как мы живем, о велосипедах спрашивают, об одежде, об образе жизни.

Donatas ir Greta Dubauskai, nuotr, iš asmeninio albumo

Мы делимся всем: где покупаем одежду, куда ездим. Интересуемся и другими, нам интересно, кто к нам приходит. Все наши двери открыты для свободных душ. Кстати, в нашем баре танцуют каждый вечер! Понедельники – не исключение, здесь нет времени", – сказала Грета.

Donatas ir Greta Dubauskai, nuotr, iš asmeninio albumo
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