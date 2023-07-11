Самый фотографируемый вильнюсец: живет, как ему хочется и каждый день танцует с женой в своем баре

"Кто, если не мы – красивые, творческие, свободные от догм люди, должен показывать пример? Только художники меняют взгляды на мир, а не обычные люди. Кому-то мы кажемся другими, но не себе. Каждый день на нас обращают внимание, но мы не придаем этому значения, потому что живем, творим, общаемся, одеваемся, как этого сами хотим, а не по установленным кем-то правилам и догмам. Если мы просыпаемся и хотим быть Наполеоном и Клеопатрой, становимся ими. Ездим на велосипедах, которые сами сделали, танцуем каждый день в своем баре, часов не наблюдаем, живем своей красочной жизнью, вместе с тем вдохновляем других быть самими собой, а не серой, консервативной массой, которой и нас и без того много", – сказали Донатас и Грета Дубаускасы.