Самый фотографируемый вильнюсец: живет, как ему хочется и каждый день танцует с женой в своем баре

"... я сам себе пример. Я всегда жил свою жизнь и не думал, что веду себя как-то иначе или выгляжу как-то иначе. Мне другие говорили, что я другой. Но я такой, какой есть. Грета такая, и в тоже время особенная. Мы хотим жить свободно. Мы можем себе позволить каждый день выглядеть так, как мы хотим. Нам неважно, что думают другие (...). Жизнь серой массы - не наш выбор", – сказал Донатас, которого еще называют Спящим быком.
Донатас – человек, которого часто фотографируют в Вильнюсе, потому что он выглядит необычно и делает необычные велосипеды.
Его жена Грета руководит их общим баром Garinis angelas.
Донатас стал делать велосипеды, потому что не мог найти подходящий для себя.
"Подходящие колеса я нашел в Англии, купил их и сделал свой первый велосипед. Это было больше 10 лет назад", – сказал Донатас.
На вопрос, почему ему нужен именно такой велосипед, Донатас ответил, что он ему понравился, таких велосипедов немного, а в Литве нет вообще.
Донатас сказал, что в Литве такие велосипеды, которые делает он, пока не пользуются особой популярностью, но за границей появляется все больше заказчиков. Он посылает свои изделия в Швейцарию, Германию, Францию. Стоят такие велосипеды 1000-3000 евро.
"Литовцы консервативны, для них важно, что подумают соседи. А за границей люди об этом не думают, живут своей жизнью", - сказал Донатас.
"Я сам объездил на велосипеде весь Вильнюс. Самое прекрасное для меня - под музыку The Doors ездить ночью по парку Вингис", – рассказал он.
Пара живет в Старом городе. У Донатаса спрашивают, не трудно ли ездить на таких велосипедах?
"Мои ноги - мой двигатель. (...) По Вильнюсу ездить на таком велосипеде нелегко и нужно много сил, потому что в Вильнюсе много холмов. Когда едешь на таком велосипеде, педали крутить надо, не переставая. Такое катание требует сил и терпения", – заметил Донатас.
Грета сказала, что когда она выезжает на сделанном руками Донатаса велосипеде в город, всегда привлекает внимание окружающих.
"На улице все стоят и ошарашенно смотрят, заговаривают, улыбаются. Но, если честно, мы эти взгляды не замечаем, (...). Не замечаем мы и злые взгляды. Действительно приятно жить не для других, а так, как мы хотим", - сказала женщина.
Велосипеды пары стоят около их собственного бара, в котором собираются необычные люди.
"Несмотря на одежду (многие приходят в костюмах), это свободные внутри люди. Многим из них мы дали импульс не бояться себя, искать свой стиль, ведь это часть культуры. Мы побуждаем людей к творчеству, смелости искать себя настоящего. (...) Наши отношения с клиентами в баре фамильярные, мы все приходим общаться. Нет такого, что пришел, купил напиток и сидишь в уголке. Мы общаемся, интересуемся друг другом, людям интересно, как мы живем, о велосипедах спрашивают, об одежде, об образе жизни.
Мы делимся всем: где покупаем одежду, куда ездим. Интересуемся и другими, нам интересно, кто к нам приходит. Все наши двери открыты для свободных душ. Кстати, в нашем баре танцуют каждый вечер! Понедельники – не исключение, здесь нет времени", – сказала Грета.