Самый дорогой туалет в Паланге: за такие деньги некоторые могут даже пообедать

Редакция Delfi связалась с рестораном, чтобы услышать его позицию, почему была выбрана такая сумма. По словам представителя заведения, это стратегическое решение, которое помогает управлять потоками, поскольку желающих воспользоваться туалетом в ресторане много.

"Видят цену, глаза на лоб вылезают, тогда злятся, садятся за столик. Если очень хочется, не побежит человек искать более дешевый вариант, садится есть или же ищет деньги. Бизнесу это на руку. Я понимаю, если бы евро, но четыре?" – удивлялся Тадас.

Он считает, что так ресторан наживается – если у человека нет 4 евро, ему приходится садиться и заказывать что-то, а блюдо стоит дороже, чем поход в ресторан.

"Дети устали, у нас не было времени на поиски места, поэтому остановились в первом попавшемся ресторане. На еду не могу жаловаться, но не об этом хочу писать. Мы поели, попросили счет и все перед выходом пошли в туалет. На двери была надпись, что не клиентам ресторана за туалет надо заплатить 4 евро. Представляете, 4 евро! Это стоимость половины пиццы", – удивлялся мужчина.

В обеденное время Тадас (настоящее имя редакции известно) с семьей с пляжа пошел в сторону ул. Й.Басанавичуса. Там компания из четырех человек решила пообедать в ресторане PJazz.

"Никто не наживается. Наш ресторан находится рядом с парком батутов, рядом с колесом обозрения, рядом с пирсом. Он стал публичным. Просто невозможно: постоянные очереди и грязь. Мы приняли такое решение, чтобы посторонние не ходили, скажем так. Ресторан у нас большой, рассчитан на несколько сотен гостей, поэтому из-за постоянного потока было сложно поддерживать порядок в туалете. Кроме того, мы не хотим, чтобы нашим клиентам пришлось долго стоять в очереди. Поэтому и установили такую высокую цену, это вежливый способ отвадить нежелательных посетителей.

Никто не возмущается, бармены отвечают за взимание платы, это, как я говорю, своеобразные чаевые для них. Благодаря этому снизился поток и все. Может, люди не осмеливаются ничего сказать – посмотрят и уходят. Если бы мне нужно было в туалет, а сходить было бы некуда, я бы не пошла в ресторан, если не являюсь клиентом, это неудобно. Ведь ты не ходишь в чужой дом в туалет, если проходишь мимо. Так и здесь.