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Департамент статистики Литвы в понедельник сообщил о создании интерактивной карты, на которой видны очаги COVID-19.
Самый большой очаг COVID-19 зафиксирован в Висагинской больнице
© DELFI / Andrius Ufartas

Карта создана на основе результатов исследований эпидемиологов Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

На карте можно увидеть, на каких предприятиях зафиксированы очаги, сколько в них случаев, когда зафиксировано последнее заражение, сколько людей изолированы из-за опасного контакта, сколько было контактов невысокой степени риска. Карта обновляется каждый день в 9.30 ч. утра.

По данным на 26 марта, самый большой очаг коронавируса был зафиксирован в Висагинской больнице - 55 случаев, 40 случаев – в Республиканской паневежской больнице, 29 – в Шилутской больнице.

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Кроме того, очаги фиксируются и в разных компаниях: 41 случай в торговой компании в Вильнюсе, 37 - в Клайпеде на судостроительном предприятии, по 32 случая на предприятиях, занимающихся строительством и переработкой в столице, 31 - на производственном предприятии. 32 в столичном воспитательном учреждении и социальном учреждении в Тракай.

Всего на данный момент в стране зафиксировано 249 очагов, с которыми связано больше 2000 случаев.

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