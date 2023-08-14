Самый большой груз в истории Литвы застрял в деревне, жители надолго остались без электричества

Чтобы доставлять жителям как можно меньше неудобств, реактор для Orlen Lietuva везут по ночам, поэтому следующий этап начнется в понедельник вечером.

Пресс-секретарь Orlen Lietuva Кристина Гендвиле информировала Delfi, что груз застрял с вечера в воскресенье до 2 ч. ночи. Дорогу укрепили с помощью металлических листов, так груз удалось сдвинуть с места. Он проехал несколько сот метров и был остановлен – из-за тумана было решено повременить с переездом. Когда груз сдвинули с места, жителям включили электричество.

"Груз никак не мог двигаться по жемайтийской гравийке, дорога была не подготовлена. Люди с детьми надолго остались без электричества, работа неумех уже вызывает возмущение", – сказал местный житель, поделившийся с порталом фотографиями.

Реактор весом 1500 тонн застрял в Эрленай в воскресенье вечером, ехать по гравийной дороге, состояние которой ухудшилось после дождей, было невозможно. Поскольку из соображений безопасности во время перевозки груза на его пути отключают электричество жителям, то из-за простоя часть жителей Эрленай надолго осталась без света.

"Решение не двигаться дальше было принято в целях безопасности груза и людей, которые его сопровождают. Вечером он отправится в путь и должен доехать до Скуодасской объездной дороги, там он будет стоять днем", – сказала Гендвиле.

Чтобы не отставать от графика, сейчас перепланируют маршрут движения груза: "От Скуодаса он должен был ехать до Александрии, днем простоять там, а вечером уехать в Жидикай. Сейчас планируется ехать прямо в Жидикай".

По словам представителя Orlen Lietuvа, самая поздняя дата доставки груза в Мажейкяй - 20 августа (ранее планировалось, что груз доставят 18 августа).

По словам Гендвиле, в будущем не должно быть таких незапланированных простоев, как в Эрленай, поскольку путь проходит по асфальтированным дорогам.

"Самый сложный участок был в ночь с субботы на воскресенье. Надо было ехать по глубокой впадине и потом в горку наклоном 8%, три тягача тянули вперед, а один подталкивал сзади, но все прошло удачно", – сказала представитель Orlen Lietuvа.