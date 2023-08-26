26 августа 2023 г. 07:33

Самые впечатляющие зарплаты в Литве: в одной компании средняя зарплата в июле была 28 000 евро

 
Айсте Жебраускене
ru.DELFI.lt
Eurai
Eurai
ФОТО: Shutterstock

В июле 26 компаний в Литве платили своим работникам средние зарплаты больше 10 000 евро "на бумаге", таковы новые данные "Содры".

Самые большие зарплаты в июле выплатил филиал нидерландской компании Aircraft Part-Out Company Europe B.V. Четверо работников этой компании в июле в среднем получили по 28 359 евро "на бумаге".

На втором месте – латвийская Recipe plus AS - 5 ее работников в июле получили в среднем по 21 978 евро "на бумаге".

Работающая в Литве меньше двух лет Cloud Development своим работникам заплатила в среднем по 20 918 евро.

Один из крупнейших экспортеров зерна в странах Балтии Agrorodeo (30 человек) заплатил своим работникам по 19 303 евро.

На пятом месте - компания Delta Investment, в которой работают 11 человек, со средней зарплатой в 19 036 евро.

По традиции в список попала американская компания Google Lithuania (17 человек) - средняя зарплата 15 071 евро.

На седьмом месте – компания IT sprendimai sėkmei - ее 3 работника в среднем получили по 15 492 евро.

Далее идет компания холдинга MG investment, 4 работника которой в среднем в июле получили по 14 846 евро.

16 работников уходящей из Литвы компании Genius Sports LT в июле в среднем получили по 13 771 евро. Год назад в компании работали 33 человека.

На десятом месте - компания DAN Communications, 6 работников которой в июле получили по 13 046 евро.

В пятницу Государственное агенство данных сообщило, что в Литве во втором квартале средняя зарплата "на бумаге" была 2000,1 евро.

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