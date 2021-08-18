Журнал Reitingai по заказу портала Delfi с 14 мая по 15 июня опросил литовских экспертов.

результат их опроса показал, что, на первое место рейтинга самых влиятельных предпринимателей и экономистов вышел экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис. На втором месте - глава компании Eika и бывший президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис. На третьем месте, как и в прошлом году - председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис.

Далее идет председатель правления компании Biotechpharma Владас-Арвидас Бумялис, а пятый в рейтинге - президент ЛКП Видмантас Янулявичюс.

Шестой в этом списке - экономист и заместитель главы Центробанка Литвы Раймондас Куодис, седьмой – глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас, восьмой - акционер Vilniaus prekybos Нериюс Нума, девятый - экономист Luminor Жигимантас Маурицас и десятый - президент MG Baltic Дарюс Моцкус.

Опрос общественного мнения провела компания Spinter tyrimai и рейтинг выглядит так:

1. Арвидас Авулис

2. Нериюс Мачюлис

3. Нериюс Нума

4. Робертас Даргис

5. Таутвидас Барштис, председатель правления Kauno grūdai

6. Раймондас Куодис

7. Гедиминас Жемялис, председатель правления Avia Solutions Group

8. Мантас Мартушка, глава "Литовских железных дорог"

9. Жигимантас Маурицас

10. Дарюс Моцкус