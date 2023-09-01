01 сентября 2023 г. 15:13

Самые влиятельные служащие и должностные лица Литвы: рейтинг

 
ru.DELFI.lt
Įtakingiausi šalies tarnautojai ir pareigūnai.
Įtakingiausi šalies tarnautojai ir pareigūnai.
ФОТО: DELFI

Новостной портал Delfi публикует итоги проекта "Самые влиятельные люди Литвы", который реализуется девятый год подряд. В пятницу Delfi представляет избранных экспертами, иначе называемой группой элиты, самых влиятельных служащих и должностных лиц страны.

По данным опроса, проведенного журналом Reitingai (Рейтинги), второй год подряд первую строку в рейтинге занимает глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис. На втором месте в этом году – генеральный прокурор Нида Грунскене.

На третьем месте, как и в прошлом году – генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. С пятого на четвертое место в этом году поднялась главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. Пятое место в этом году занимает командующий Литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, в прошлом году занявший четвертую строку в этом списке.

Шестое место в списке самых влиятельных служащих занимает председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус, который в прошлом году занимал девятое место, седьмое – главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис. Восьмое место в этой таблице занимает канцлер правительства Гедре Бальчитите. Девятое – судья Европейского суда по правам человека Эгидиюс Курис. Замыкает десятку лидеров в 2023 г. – вице-министр иностранных дел Йовита Нялюпшене.

Журнал Reitingai (Рейтинги) по заказу новостного портала Delfi 17 мая – 19 июня 2023 г. провел исследование мнения литовской элиты, в ходе которого было опрошено 999 человек.

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