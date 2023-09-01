Самые влиятельные служащие и должностные лица Литвы: рейтинг

По данным опроса, проведенного журналом Reitingai (Рейтинги), второй год подряд первую строку в рейтинге занимает глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис. На втором месте в этом году – генеральный прокурор Нида Грунскене.

На третьем месте, как и в прошлом году – генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. С пятого на четвертое место в этом году поднялась главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. Пятое место в этом году занимает командующий Литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, в прошлом году занявший четвертую строку в этом списке.