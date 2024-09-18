Самые влиятельные представители СМИ: первое место сохранил тот же лидер

Опрос элиты повел журнал Reitingai. Итак, по мнению элиты, на первом месте рейтинга журналист, ведущий Эдмундас Якилайтис, второе место занимает гендиректор LRT Моника Гарбачаускайте-ВъБудрене, на третьем месте – директор и главный редактор информационного агентства ELTA Витаутас Бруверис.
Далее в списке идут журналист и ведущая передач Рита Милюте, политический обозреватель Римвидас Валатка, главный редактор Verslo žiniоs Роландас Барисас, блогер Скирмантас Малинаускас, глава 15min Томас Балжекас, журналисты Немира Пумприцкайте и Индре Макарайтите.
Компания Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения, который показал, что общество считает самым влиятельным Эдмундаса Якилайтиса, за ним следует – Римвидас Валатка, на третьем месте – Рита Милюте.
Далее идут Немира Пумприцкайте, Раса Тапинене, Скирмантас Малинаускас, Дайва Жеймите-Билене, Витаутас Бруверис, Эгле Бучелите и Рута Микялкявичюте.