Самые влиятельные представители СМИ: первое место сохранил тот же лидер

Портал Delfi в 10-й раз осуществляет проект „Самые влиятельные в Литве“. В сегменте самых влиятельных представителей СМИ есть перемены, однако самые популярные деятели не уступают свои позиции. И общество и элита считают самым влиятельным представителем СМИ Эдмундаса Якилайтиса.