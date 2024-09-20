Самые влиятельные представители поп-культуры: таких перемен не было много лет

Опрос элиты проводил журнал Reitingai , а общественного мнения - Spinter tyrimai.
Первая тройка представителей поп-культуры не менялась много лет. В этом году, по мнению элиты, самые влиятельные деятели поп-культуры - это Мариёнас Микутавичюс, Арунас Валинскас и Андрюс Мамонтовас.
Однако в рейтинге, составленном обществом разница разительная. В первой тройке появилось новое лицо. По мнению общества в TOP 3 входят Валинскас, Микотавичюс и Ориюс Гасановас. Гасановас вытеснил с третьего места исполнителя Андрюса Мамонтоваса (он оказался на 6 месте).
В рейтинге элиты снизилась позиция Олега Шураева (12 место), а его 5-е место занял поэт Юозас Эрлицкас. В первой десятке не осталось и Андрюса Ужкальниса с Габриэлюсом Ляуданскасом-Сварасом.
По мнению элиты самые влиятельные деятели поп-культуры:
Микутавичюс
Валинскас
Мамонтовас
Хенрикас Мацкявичюс
Юозас Эрлицкас
Беата Никольсон
Гасановас
Рамунас Жилнис
Видас Барейкис.
По мнению общества, самые влиятельные деятели поп-культуры:
Валинскас,
Микутавичюс
Гасановас
Наталия Бунке
Ауримас Валуявичюс
Мамонтовас
Эрлицкас
Юозас Статкявичюс
Мерунас Витульскис
Мантас Стонкус.