Самые влиятельные представители поп-культуры: таких перемен не было много лет

Опрос элиты проводил журнал Reitingai , а общественного мнения - Spinter tyrimai.

Первая тройка представителей поп-культуры не менялась много лет. В этом году, по мнению элиты, самые влиятельные деятели поп-культуры - это Мариёнас Микутавичюс, Арунас Валинскас и Андрюс Мамонтовас.

Однако в рейтинге, составленном обществом разница разительная. В первой тройке появилось новое лицо. По мнению общества в TOP 3 входят Валинскас, Микотавичюс и Ориюс Гасановас. Гасановас вытеснил с третьего места исполнителя Андрюса Мамонтоваса (он оказался на 6 месте).