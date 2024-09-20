2024.09.20 07:30

Самые влиятельные представители поп-культуры: таких перемен не было много лет

 
Виктория Вилцанайте
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ru.DELFI.lt
Lietuvos įtakingiausieji 2014. Popkultūra
Lietuvos įtakingiausieji 2014. Popkultūra
ФОТО: Delfi

„Самые влиятельные в Литве 2024“ – проект, который Delfi осуществляет 10 лет, интересуясь, кого общество и элита считают самыми влиятельными. Выясняют рейтинги политиков, предпринимателей, государственных служащих, общественных деятелей, журналистов и представителей поп-культуры.

Опрос элиты проводил журнал Reitingai , а общественного мнения - Spinter tyrimai.

Первая тройка представителей поп-культуры не менялась много лет. В этом году, по мнению элиты, самые влиятельные деятели поп-культуры - это Мариёнас Микутавичюс, Арунас Валинскас и Андрюс Мамонтовас.

Однако в рейтинге, составленном обществом разница разительная. В первой тройке появилось новое лицо. По мнению общества в TOP 3 входят Валинскас, Микотавичюс и Ориюс Гасановас. Гасановас вытеснил с третьего места исполнителя Андрюса Мамонтоваса (он оказался на 6 месте).

В рейтинге элиты снизилась позиция Олега Шураева (12 место), а его 5-е место занял поэт Юозас Эрлицкас. В первой десятке не осталось и Андрюса Ужкальниса с Габриэлюсом Ляуданскасом-Сварасом.

По мнению элиты самые влиятельные деятели поп-культуры:

Микутавичюс

Валинскас

Мамонтовас

Хенрикас Мацкявичюс

Юозас Эрлицкас

Беата Никольсон

Гасановас

Рамунас Жилнис

Видас Барейкис.

По мнению общества, самые влиятельные деятели поп-культуры:

Валинскас,

Микутавичюс

Гасановас

Наталия Бунке

Ауримас Валуявичюс

Мамонтовас

Эрлицкас

Юозас Статкявичюс

Мерунас Витульскис

Мантас Стонкус.

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