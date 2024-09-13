Самые влиятельные общественные деятели Литвы: в списке перемены

Выбирают самых влиятельных политиков, экономистов/предпринимателей, служащих/чиновников, общественных деятелей, представителей СМИ и поп-культуры. Журнал Reitingai выяснял мнение элиты, а компания Spinter tyrimai - общества.
Журнал Reitingai провел опрос с 20 мая по 28 июня.
Опрос элиты показал, что первое место занимает основатель Laisvės TV Тапинас. Далее идет глава организации Blue/Yellow Джон Оман, третье место – директор Центра Восточно-европейских исследований Линас Кояла.
На четвертом месте – историк Альфредас Бумблаускас, пятое место – настоятель вильнюсского прихода Св. Иосифа Ричардас Довейка.
С шестого места в рейтинге влиятельных деятелей, выбранных элитой, начинаются перемены.
Шестое место занял доцент Института международных отношений и политических наук ВУ, политолог Мажвидас Ястрамскис (в прошлом году – 8), на седьмом месте – лектор университета им. Миколаса Рёмериса, политолог Рима Урбонайте (в прошлом – 7).
Восьмое место досталось оперной солистке Асмик Григорян (в прошлом – 16), на девятом – архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас (в прошлом – 7).
Десятку завершает писатель Кристина Сабаляускайте.
Перемены в рейтинге общества
Мнение общества с 18 июня по 3 июля исследовала компания Spinter tyrimai.
На первом месте – Тапинас.
На втором месте – политолог Линас Кояла (в прошлом был 4). На третьем месте – настоятель Довейка (в прошлом был 2).
Четвертое место досталось историку Бумблаускасу (в прошлом был 3).
На пятом месте режиссер, глава Vilnius City Opera Даля Ибелхауптайте (в прошлом – 6).
Шестое место – глава Blue/Yellow Оман (в прошлом был 5).
Седьмое место рейтинга, как и в прошлом году, занял актер Роландас Казлас.
На восьмом месте – режиссер Оскарас Коршуновас (в прошлом был 12).
Девятое место, как и в прошлом году, досталось Асмик Григорян.
На последнем месте – режиссер, хореограф Анжелика Холина.