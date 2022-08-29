"Самые влиятельные Литвы" - общественные деятели: Якилайтис, Кояла, Бумблаускас

Журналиста Эдмундаса Якилайтиса в этом году, как и в прошлом, элита назвала самым влиятельным общественником страны (435 баллов), на втором месте – политолог Линас Кояла (316). Далее десятка наиболее влиятельных общественных деятелей, по мнению элиты, выглядит так: историк Альфредас Бумблаускас (292), основатель организации Blue/Yellow Йонас Охманас (289), ксендз Ричардас Довейка (229), архиепископ Гинтарас Грушас (138), писательница Кристина Сабаляускайте (129), вирусолог Саулюс Чаплинскас (116), кардинал Сигитас Тамкявичюс (97), ксендз Альгирдас Толятас (96).

Мнение общественности о самых влиятельных несколько отличается

По мнению общественности, самым влиятельным общественником является историк А. Бумблаускас (232 балла), занимавший в прошлом году третье место в рейтинговой таблице. На второе место общественность поставила писателя Альгимантаса Чекуолиса (225), который в прошлом году был избран самым влиятельным общественным деятелем.

Далее места в рейтинговой таблице самых влиятельных общественников распределились следующим образом: ксендз Р. Довейка (184), политолог Л. Кояла (166), журналист Э. Якилайтис (164), режиссер Оскарас Коршуновас (153), режиссер оперного театра Даля Ибелхауптайте (139), солистка оперы Асмик Григорян (135), режисср, хореограф Анжелика Холина (127).

Опрос жителей 18–25 июля 2022 года методом CAWI (Computer assisted web interview) провело общество Spinter tyrimas. В ходе опроса опрошено 1013 респондентов. Возможная погрешность составляет 3,1 проц.