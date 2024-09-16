2024.09.16 07:04

Самые влиятельные государственные служащие: перемены вызваны важнейшими событиями

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Lietuvos įtakingiausieji 2024; tarnautojai
Lietuvos įtakingiausieji 2024; tarnautojai
ФОТО: „Delfi“

Delfi десятый год подряд осуществляет проект „Самые влиятельные в Литве“. В четвертой части цикла – рейтинги влиятельных, по мнению элиты, чиновников и государственных служащих. И хотя первая тройка фамилий не изменилась, далее наблюдается ряд перемен.

Журнал Reitingai провел опрос, данные которого показали, что первая тройка осталась неизменной. На первом месте остается глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

На втором месте – генеральный прокурор Нида Грунскене, на третьем – генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

За пределами первой тройки начинаются перемены: три места подряд занимают советники президента.

Darius Jauniškis

Советник Гитанаса Науседа Кястутис Будрис занимает четвертое место (в прошлом году был на седьмом), на пятом - Аста Скайсгитите.

На шестом месте - советник президента Фредерикас Янсонас (в прошлом году занимал 23 место).

На седьмом месте – глава Службы спецрасследований Линас Пярнавас (в прошлом году 19 место).

Nida Grunskienė

Восьмое место занимает экс-командарм Валдемарас Рупшис (в прошлом - 5 место).

На девятом месте – канцлер правительства Гедре Балчитите (в прошлом году - 8 место).

Десятку замыкает председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус (в прошлом году - 6 место).

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