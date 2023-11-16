Самые популярные пароли в Литве: вы тоже ими пользуетесь?

По данным последнего ежегодного опроса NordPass, в этом году жители Литвы для защиты своих учетных записей в Интернете чаще всего выбирали пароль "admin". Во всем мире в этом году первое место занял пароль "123456".
Компания NordPass в сотрудничестве с независимыми исследователями в области кибербезопасности уже в пятый раз представляет этот опрос. В этом году исследование выявило наиболее часто используемые пароли в мире, тенденции в создании паролей в 35 странах, а также пароли, которые люди используют для защиты различных учетных записей в Интернете (например, платформ для управления финансами или электронной почты).
Среди любимых литовских паролей этого года есть как старые добрые варианты, которые появляются в списке каждый год, так и новообразования: admin, 123456789, 123456, lopas123, a1b9c1d9, 12345678, 543212, vytautas, nojukas123, jolanta333, oioioi0, Pavesis123, slaptazodis, labas123, egidijus, mazulyte1, kompas, mantas123, sveiki123, velniuke123.
Легкая добыча
"Неправильно защищенные учетные записи приводят к кибератакам и утечкам данных, потере важной информации и даже персональных данных. Если вы тоже используете для защиты своих учетных записей один из 10 самых популярных и легко взламываемых паролей, срочно меняйте его", — предупредил он.
Два года назад самым популярным паролем в Литве был "123456", который можно "взломать" менее чем за 1 секунду. За ним следовали "123456789", "lopas123", "12345", "123123", "qwerty", "lopas", "samsung", "nesakysiu" и "mantas".