Самые популярные пароли в Литве: вы тоже ими пользуетесь?

По данным последнего ежегодного опроса NordPass, в этом году жители Литвы для защиты своих учетных записей в Интернете чаще всего выбирали пароль "admin". Во всем мире в этом году первое место занял пароль "123456".

Компания NordPass в сотрудничестве с независимыми исследователями в области кибербезопасности уже в пятый раз представляет этот опрос. В этом году исследование выявило наиболее часто используемые пароли в мире, тенденции в создании паролей в 35 странах, а также пароли, которые люди используют для защиты различных учетных записей в Интернете (например, платформ для управления финансами или электронной почты).

Среди любимых литовских паролей этого года есть как старые добрые варианты, которые появляются в списке каждый год, так и новообразования: admin, 123456789, 123456, lopas123, a1b9c1d9, 12345678, 543212, vytautas, nojukas123, jolanta333, oioioi0, Pavesis123, slaptazodis, labas123, egidijus, mazulyte1, kompas, mantas123, sveiki123, velniuke123.

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