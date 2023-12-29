Самые интересные катки в Литве: некоторые места и цены удивляют

Где можно найти самые необычные катки?
Во дворе Великокняжеского дворца
Здесь работает каток площадью 700 кв. м. Ежедневно проводят 8 сеансов, первые два из них – в 10.00 и в 11.15 ч. – бесплатные (по рабочим дням для пенсионеров и детей до 14 лет, в выходные – для всех).
Максимальное число катающихся на льду одновременно - 60 человек.
Время работы с 10.00 до 22.00 ч. Сеанс длиться 45 минут. Стоимость для взрослых 7. для детей – 5 евро. Билеты можно купить по интернету или на месте. В цену входит аренда коньков, желающие могут приносить свои коньки.
Организаторы рекомендуют надевать перчатки, а детям до 8 лет - наколенники, налокотники и шлем.
Адрес: Кафедральная площадь, 4, Вильнюс
Каток Раудондварисского поместья
Каток под открытым небом находится в дворцовом парке, где стоит главная елка Каунасского района. Здесь проводят бесплатные уроки для начинающих.
Время работы:
понедельник – выходной
вторник – 18.30–20.30 ч.
среда–пятница – 14.00–21.00 ч.
суббота–воскресенье – 12.00 –21.00 ч.
Цены: 1 ч. – 3 евро; если коньки свои – 1 евро; 1 ч. аренды коньков – 5 евро.
Адрес: тропа Пилес, 1, Раудондварис, Каунасский район
Клайпедский каток
В Клайпеде открытый каток находится на Театральной площади. Работает каждый день. Здесь проводят уроки для начинающих, тематические дискотеки, встречи с Дедом Морозом.
Время работы:
понедельник–среда– 10.00–21.00 ч.
четверг–воскресенье – 10.00–22.00 ч.
Цена: если свои коньки сеанс стоит 2 евро, если арендуемые – 4 евро; детям – 2 евро, малышам, если размер ноги до 32, – 1 евро.
Бесплатные сеансы: понедельник–среда – 10.00–11.00 ч.
Адрес: ул. Театро, Клайпеда
Тракайский каток
Каток на фоне Тракайского замка. В сильные дожди, вьюги, во время оттепели каток закрыт.
Стоимость сеанса 45 минут. Цена с арендой коньков - 3 евро для всех.
Время работы:
по рабочим дням – с 12 до 21 ч.,
в пятницу, в выходные и праздники – с 10 до 21 ч.
Адрес: ул. Караиму, 53 (смотровая площадка), Тракай.
Кедайняйская ледовая аренда
Официальное открытие состоялось 20 декабря, находится на территории кедайняйской прогимназии "Аушра".
Услуги бесплатные.
Время работы – ежедневно с 7.00 до 22.00 ч.
Адрес: ул. Хемику, 30, Кедайняй
Укмергский каток
Площадь катка под открытым небом – почти 1000 кв. м. Работает ежедневно и круглосуточно. Бесплатная услуга. Нужны свои коньки.
Важно! Если погода неблагоприятная, каток закрыт.
Адрес: ул. Соду, 7, Укмерге
Утенский каток
Находится рядом с Утенской спортивной ареной.
Работает только при благоприятных погодных условиях:
в рабочие дни – 10–22 ч.,
в выходные – 12–22 ч.
По понедельникам и средам планируется проведение тренировок по хоккею.
Услуги бесплатные, коньки свои.
Адрес: ул. Й.Басанавичюса, 56, Утена
Молетский каток
На катке играет музыка, до 23 ч. его освещают прожекторы.
Можно кататься и играть в хоккей бесплатно.
Адрес: площадка Молетского спортцентра, ул. Крейвои, Молетай