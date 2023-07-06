Самые большие зарплаты в Литве за май: в одной компании работники получили по 40 000 евро

Литовское отделение китайской компании Huawei - Huawei Technologies (Vilnius) в мае заплатило своим 9 работникам по 40 000 евро "на бумаге". В апреле в компании работали 10 человек, поэтому, возможно, работникам выплатили выходные пособия.

Литовская компания Girteka Group в мае заплатила своим 5 работникам по 30 500 евро "на бумаге".

Еще одна, связанная с Girteka компания - Willgrow (ранее ME investicija), в среднем заплатила своим работникам по 25 150 евро. В компании работают 11 человек, месяц назад в ней было 13 работников. Возможно, работникам выплатили выходные пособия.

Компания ИТ Cloud development, в которой работают 4 человека, выплатила своим работникам по 20 800 евро.

Литовское отделение компании Apple - Apple Lithuania - в которой работают 4 человека, заплатила им в среднем по 18 800 евро.

Компания Bang&Bonsomer в мае в среднем заплатила своим работникам по 15 900 евро. В компании работают 15 человек.