Самые большие зарплаты в Литве – новые имена и зарплата 45 000 евро за счет „бонусов“

Самые большие зарплаты в июне выплатила компания Envirolla из Вильнюса (45 500 евро). Обычные зарплаты в компании 2000–6500 евро.
„Да. Выплатили годовые надбавки, „бонусы“. Мы занимаемся продажей биотоплива“, – сказал Delfi глава Envirolla Паулюс Якелис.
По его словам, сейчас в компании 8 работников.
Самые большие июньские зарплаты:
На втором месте вильнюсская компания, занимающаяся научными исследованиями и прикладной деятельностью в сфере биотехнологий LT Biotech - зарплата 23 000 евро „на бумаге“. В компании работают 10 человек.
На третьем месте остается постоянный фигурант списка транспортная компания Girteka Group, в июне она выплатила средние зарплаты в размере 21 800 евро, в мае - 25 700 евро. Правда, иногда работники этой компании получают еще большие зарплаты - в феврале 2023 года они составили 51 400 евро. В вильнюсской компании работают 5 человек.
Четвертая в списке компания из сферы ИТ DAN Communications (компания создана в Риге, у нее есть филиалы во всех трех странах Балтии). В литовском филиале средняя зарплата в июне была 20 600 евро (обычная зарплата в этой компании 2500-13 000 евро).
На пятом месте компания Каунасского района Skovs Korn Baltic. В июне средние зарплаты в компании были 20 200 евро (в июле 2023 г. - 40 000 евро). В компании работают 7 человек.
Шестое место занимает международная компания TransUnion, средняя зарплата ее работников в Литве в июне была 19 500 евро.
В декабре 2023 года сообщалось, что компания закрывает свой центр в Литве. Сейчас в TranUnion Baltics осталось 15 работников, прежде их было почти 300.
На седьмом месте компания Apple Lithuania из Вильнюса, в июне средняя зарплата в этой компании составила 19 480 евро „на бумаге“ (в мае 16 900 евро). Обычно зарплата в Apple Lithuania колеблется в пределах 15 000–20 000 евро. В компании работают 4 человека.
На восьмом месте Medtronic AG atstovybė из Вильнюса. В ней средняя зарплата в июне была 18 380 евро. Компания работает недавно, зарплаты в ней варьируют в диапазоне 5000–15 000 евро, в компании 10 работников. Medtronic - американско-ирландский производитель медицинского оборудования.
Девятое место в списке Linea Libera - 16 380 евро. В этой компании регулярно в июне увеличивается средняя зарплата, самая большая была в июне 2022 года – 27 400 евро. В компании работают 35 человек.
Десятое место досталось компании CHS Investment Group, которая управляет шестью фирмами в странах Балтии и Испании, в их числе Eurocash1. В июне CHS Investment Group выплатила своим работникам в Литве 13 500 евро. В компании работают 7 человек.