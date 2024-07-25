Самые большие зарплаты в Литве – новые имена и зарплата 45 000 евро за счет „бонусов“

На третьем месте остается постоянный фигурант списка транспортная компания Girteka Group, в июне она выплатила средние зарплаты в размере 21 800 евро, в мае - 25 700 евро. Правда, иногда работники этой компании получают еще большие зарплаты - в феврале 2023 года они составили 51 400 евро. В вильнюсской компании работают 5 человек.

На втором месте вильнюсская компания, занимающаяся научными исследованиями и прикладной деятельностью в сфере биотехнологий LT Biotech - зарплата 23 000 евро „на бумаге“. В компании работают 10 человек.

По его словам, сейчас в компании 8 работников.

Самые большие зарплаты в июне выплатила компания Envirolla из Вильнюса (45 500 евро). Обычные зарплаты в компании 2000–6500 евро.

Четвертая в списке компания из сферы ИТ DAN Communications (компания создана в Риге, у нее есть филиалы во всех трех странах Балтии). В литовском филиале средняя зарплата в июне была 20 600 евро (обычная зарплата в этой компании 2500-13 000 евро).

На пятом месте компания Каунасского района Skovs Korn Baltic. В июне средние зарплаты в компании были 20 200 евро (в июле 2023 г. - 40 000 евро). В компании работают 7 человек.

Шестое место занимает международная компания TransUnion, средняя зарплата ее работников в Литве в июне была 19 500 евро.

В декабре 2023 года сообщалось, что компания закрывает свой центр в Литве. Сейчас в TranUnion Baltics осталось 15 работников, прежде их было почти 300.