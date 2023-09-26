Самые большие зарплаты в августе: в одной компании средняя зарплата была 85 000 евро

Самые большие средние зарплаты – 85 490 евро "на бумаге" – в августе выплатила инвестиционная группа NDX Group. Правда, за месяц число работников в компании снизилось с 6 до 4, а в июле средняя зарплата компании была 6100 евро "на бумаге".

На втором месте – создатель программного обеспечения Sap, ее 5 работников в среднем получили в августе по 29 100 евро.

На третьем месте литовский филиал VMware International Marketing Limited, занимающийся рекламой. Число работников компании за месяц сократилось с 6 до 5 человек. Средние зарплаты в компании составили 21 700 евро.

На четвертом месте – группа транспортных компаний Girteka Group. 5 ее работников в среднем получили по 20 700 евро.

На пятом – создатель программного обеспечения Cloud Development. 6 работников компании в среднем получили по 19 400 евро.

Шестое место – биотехнологическая компания LT Biotech. 9 ее работников в среднем получили по 18 100 евро.