Самые большие зарплаты в августе: в одной компании средняя зарплата была 85 000 евро

Самые большие средние зарплаты – 85 490 евро "на бумаге" – в августе выплатила инвестиционная группа NDX Group. Правда, за месяц число работников в компании снизилось с 6 до 4, а в июле средняя зарплата компании была 6100 евро "на бумаге".
На втором месте – создатель программного обеспечения Sap, ее 5 работников в среднем получили в августе по 29 100 евро.
На третьем месте литовский филиал VMware International Marketing Limited, занимающийся рекламой. Число работников компании за месяц сократилось с 6 до 5 человек. Средние зарплаты в компании составили 21 700 евро.
На четвертом месте – группа транспортных компаний Girteka Group. 5 ее работников в среднем получили по 20 700 евро.
На пятом – создатель программного обеспечения Cloud Development. 6 работников компании в среднем получили по 19 400 евро.
Шестое место – биотехнологическая компания LT Biotech. 9 ее работников в среднем получили по 18 100 евро.
На седьмом месте – технологическая компания Samsung Electronics Lithuania, ее 20 работников в августе в среднем получили по 17 700 евро.
Далее идет компания PPI Group со средней зарплатой 16 000 евро. В этой компании также за месяц сократилось количество работников: с 5 до 2.
На девятом месте – холдинг MG Investment. Холдинг занимается: розничной торговлей одеждой в странах Балтии (группа Aprangа) и СМИ (MG Media). 4 работника в среднем получили по 14 900 евро.
Десятое место занимает продавец медицинской техники 3M Lietuva. Средняя зарплата 8 работников компании - 14 600 евро. Месяц назад было 9 работников.
Чаще всего средние зарплаты увеличиваются из-за выплаты выходных пособий и компенсаций.
Средняя зарплата в Литве сейчас составляет 2000 евро "на бумаге".