Самые большие зарплаты в августе – крупная литовская группа платила по 32 000 евро

На первом месте – Vilniaus prekyba, которая управляет компаниями Maxima grupė, Euroapotheca, Akropolis Group и другими. В августе зарплаты в этой компании составили 32 430 евро „на бумаге“ (в июле – 4680 евро).
В компании работают 13 человек.
Самые большие средние зарплаты в августе:
На втором месте транспортная компания Girteka Group - 21 380 евро „на бумаге“. С августа прошлого года зарплаты в этой компании не снижаются ниже 20 000 евро. В компании работают 5 человек.
На третьем месте представительство южно-корейской Samsung в Литве - Samsung Electronics Lithuania (средняя зарплата 18 340 евро). В компании работают 25 человек.
На четвертом месте технологическая компания Apple Lithuania - зарплата 18 270 евро „на бумаге“. Обычная зарплата в этой компании: 15 000–20 000 евро. В ней работают 4 человека.
Пятое место занимает V. Paulius & associates real estate - эта клайпедская компания в августе выплатила своим работникам в среднем по 16 000 евро (в июле – 4000 евро). В компании работают 6 человек.
Шестое место списка занимает холдинг MG Investment - 15 000 евро.
Седьмое место занимает группа СМИ All Media Group - 14 700 евро, в ней работают 6 человек. All Media Group является акционером All Media Lithuania, которая управляет телевидением TV3.
Далее в списке - представительство Microsoft. Компания Microsoft Lietuva в августе выплатила своим работникам в среднем по 13 870 евро. В компании работают 16 человек.
Девятое место в списке занимает клайпедская компания – Oocl (Lithuania), которая заплатила своим работникам в среднем по 13 300 евро.
На десятом месте - управляющая инвестиционными фондами компания американского капитала Schonfeld Strategic Advisors - 13 100 евро, в ней работают 10 человек.