Самые большие зарплаты в апреле – уходящая из Вильнюса компания заплатила по 50 000 евро

Самую большую среднюю зарплату своим работникам в апреле заплатила вильнюсская компания Vipps MobilePay - 51 358 евро "на бумаге".
Эта скандинавская компания в январе сообщила, что в конце мая закрывает свое отделение в Вильнюсе. Ранее в компании работали около 100 человек, в марте их осталось 44. Обычно зарплата здесь составляла 3000–4000 евро, в феврале увеличилась до 10 700, а в марте – до 17 700 евро.
На втором месте вильнюсская компания Humbility (создатель программного обеспечения) - 25 600 евро "на бумаге" (в 5 раз больше обычной зарплаты). В марте в компании было 24 работника.
На третьем месте Skovs Korn Baltic, работающая в Каунасском районе – это брокер по торговле зерном и сельхозпродукцией - в апреле зарплаты здесь составили 23 600 евро. В компании работают 7 человек.
На четвертом месте - управляющая фондами компания INVL Financial Advisors из Вильнюса, со средней зарплатой 22 000 евро (обычно зарплаты составляют 3000–10 000 евро), в марте в компании работали 18 человек.
Пятая в списке – представитель американской Oracle - Oracle East Central Europe Limited filialas. Она в апреле выплатила своим 22 работникам в среднем по 20 600 евро (в феврале - 22 100 евро, в марте – почти 13 400 евро).
На шестом месте - представитель итальянской IVECO в Литве. Компания IVECO S.p. A. atstovybė выплатила своим 7 работникам в среднем по 20 600 евро.
Седьмое место занимает транспортная компания Girteka Group, 5 ее работников в среднем получили в апреле по 20 300 евро.
На восьмом месте компания, торгующая вентиляционными системами и кондиционерами, FlaktGroup Baltics - средняя зарплата 18 800 евро.
Девятая в списке - SGA Management Lith со средней зарплатой 18 800 евро.
Десятое место занимает Gamybos optimizavimas группы Ignitis grupė - 18 300 евро. Обычно зарплаты в этой компании составляют 4000–5000 евро.