Самые большие зарплаты в апреле – уходящая из Вильнюса компания заплатила по 50 000 евро

Эта скандинавская компания в январе сообщила, что в конце мая закрывает свое отделение в Вильнюсе. Ранее в компании работали около 100 человек, в марте их осталось 44. Обычно зарплата здесь составляла 3000–4000 евро, в феврале увеличилась до 10 700, а в марте – до 17 700 евро.