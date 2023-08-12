Самуэлю Баку 90 лет: я чувствую, что молодежь в Вильнюсе интересуется Холокостом

"Я чувствую связь с вильнюсской молодежью, ее огромное желание почувствовать, что случилось в этом городе 80 лет назад – возможно, их дедушки и бабушки что-то знали, может быть, чувствовали стыд, вину и все скрывали, поэтому молодежь ничего не знает. Они лишь чувствовали – история слишком сложная, возможно лучше о ней не говорить", – сказал LRT Бак.
"Молодое поколение очень открытое, любознательное, я могу с ним общаться, английский в мире стал lingua franca, поэтому моя история может дать им необходимые знания", – сказал художник.
С юбилеем Бака поздравил и президент Литвы Гитанас Науседа.
"Сегодняшнему миру очень нужна Ваша мудрость, воплощающая в картинах основополагающую истину, свидетельствующая о бесконечной надежде на то, что мы сумеем сохранить мир на верной стороне истории", – сказано в поздравлении президента.
До конца этого года в музее можно увидеть посвященную 90-летию Бака выставку.
Бак родился в Вильнюсе в 1933 году. Первая выставка его рисунков была представлена в гетто, когда Баку было 9 лет. Ему повезло, он пережил Холокост, уехал в Израиль, жил в Западной Европе, учился в Иерусалиме, Париже, с 1993 года живет в США.
Во время Второй мировой войны в Литве фашисты и их пособники уничтожили больше 90% из более 200 000 евреев. За спасение евреев праведниками мира признаны около 800 литовцев.