Самуэлю Баку 90 лет: я чувствую, что молодежь в Вильнюсе интересуется Холокостом

"Я чувствую связь с вильнюсской молодежью, ее огромное желание почувствовать, что случилось в этом городе 80 лет назад – возможно, их дедушки и бабушки что-то знали, может быть, чувствовали стыд, вину и все скрывали, поэтому молодежь ничего не знает. Они лишь чувствовали – история слишком сложная, возможно лучше о ней не говорить", – сказал LRT Бак.

"Молодое поколение очень открытое, любознательное, я могу с ним общаться, английский в мире стал lingua franca, поэтому моя история может дать им необходимые знания", – сказал художник.

С юбилеем Бака поздравил и президент Литвы Гитанас Науседа.

"Сегодняшнему миру очень нужна Ваша мудрость, воплощающая в картинах основополагающую истину, свидетельствующая о бесконечной надежде на то, что мы сумеем сохранить мир на верной стороне истории", – сказано в поздравлении президента.