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444 – эту комбинацию цифр должны запомнить все, кто самостоятельно платят взносы в Фонд социального страхования ("Содру"). С 1 июля 2022 года, используя этот код, они смогут заплатить все налоги - и по социальному страхованию, и по обязательному налогу на здравоохранение, независимо от того, чем они занимаются. "По подсчетам "Содры", новшество уменьшит количество переводов физических лиц в два раза.
Самозанятые смогут переводить взносы в "Содру", используя один код
© DELFI / Andrius Ufartas

До сих пор физические лица, относящиеся к разным типам застрахованных – например, занимающиеся индивидуальной деятельностью и работающие по бизнес-удостоверению, – должны были платить взносы по разным кодам. Каждый месяц они должны были несколько раз переводить деньги. Если человек вписывал не тот код, то ему считали долг по одному виду деятельности и переплату по другому. Ошибку могли исправить только работники "Содры".

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"Мы создали платежную карту физического лица, чтобы клиенты могли ясно и просто узнать, какую сумму в целом им надо заплатить, не задумываясь о кодах. Консультанты сами разберутся, сколько из уплаченной суммы, пойдет на уплату конкретного налога", – сказал представитель "Содры" Лаймонас Рудис.

Карту физического лица заведут не только для тех, кто платит содровские взносы, но и для тех, кто платит за себя обязательный налог на здравоохранение.

С 1 июля 2022 года каждый человек сможет присоединиться к своей странице в "Содре" на www.sodra.lt/gyventojui или www.sodra.lt/draudejai. Слева можно выбрать раздел "Уплата налогов" (Įmokų mokėjimas), там будут указаны суммы, которые надо платить.

Нажав опцию Платить (mokėti), он перейдет на свой э-банкинг и заплатит всю сумму по коду 444. Если человек хочет заплатить не месячный взнос, а всю сумму за год или другой период, он может выбрать опцию "внести другую сумму" (mokėti kitą sumą) и указать необходимую сумму.

Стоит знать, что если у человека есть задолженность, то в первую очередь будет погашена задолженность, пеня, штрафы, только потом поступят взносы по текущим счетам.

По данным "Содры", ежегодно физические лица делают около 2 млн. платежей по разным кодам. Планируется, что после введения единого содровского кода, количество переводов уменьшится наполовину.

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