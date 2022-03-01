aA
В литовской столице, в предоставленном самоуправлением Вильнюса помещениях на улице Юозапавичяус обоснуется общественное учреждение "Дом Украины", сообщило самоуправление во вторник.
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus miesto savivaldybė
© DELFI

"Мы уже некоторое время согласовывали предоставление этих помещений украинской диаспоре, однако в последние несколько дней потребность в помещениях и их значение возросли в несколько раз. Хотя первоначально функция учреждения должна была быть культурной, сегодня оно предоставляет помощь воюющей стране и ему нужны помещения для приема и складирования помощи. С учетом этого мы ускорили юридические процессы и уже передали ключи руководству организации", - сказал для пресс-релиза вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Статьи по теме:
Telia выделит беженцам из Украины неограниченное количество SIM-карт
МИД Британии: если кто-то хочет поддержать военных Украины добровольно, мы не против

Самоуправление предоставило помещения учреждению в срочном порядке.

"Дом Украины" в ближайшее время начнет сбор и сортировку пакетов помощи Украине, которая подверглась нападению России.

После окончания сбора помощи в помещениях намечается осуществлять деятельность культурно-информационного характера.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Kristina Udrienė

Teisininkas atsako: ar gali vienas iš tėvų paskiepyti vaiką, neatsiklausęs kito nuomonės?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Kas buvo „jedinstvininkai“ ir kaip jie kėlė pavojų Lietuvos nepriklausomybei

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Kaip Lenino ir Stalino virėjo anūkas Putinas siejasi su čekistu Dzeržinskiu?

Delfi Plius Sniego pilys

Vado iki gyvos galvos biografija: nuplagijuotas mokslinis darbas, uolus „stukačinimas“ KGB ir nepagarba šeimai

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022-ųjų horoskopas Žuvims: vienišiai susiras antrą pusę, o sutuoktiniai žvilgčios į šoną

TOP новостей

Atakuojamas Kijevo televizijos bokštas. Telegram nuotr. Ochtyrkos mieste žuvo 70 Ukrainos karių

Война в Украине. нанесен удар по телевышке в Киеве

Противостояние российской агрессии со стороны Украины...

Экономист о России: они сами в ступоре от сложившейся ситуации

Российская военная инвазия в Украине продолжается....

Vitalijus Mockus

Священник Моцкус: православные Литвы осуждают российскую инвазию в Украину

На второй день военных действий России в Украине , 25...

В Вильнюсе началась 4-дневная "осада" посольства России в Литве "Свобода сияет" Прямая трансляция

Около посольства России в Вильнюсе началась 4-дневная...

Специальный эфир Delfi: Киев на связи, помощь украинцам, "белорусы, это не ваша война"!

Противостояние российской агрессии со стороны...