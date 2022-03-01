"Мы уже некоторое время согласовывали предоставление этих помещений украинской диаспоре, однако в последние несколько дней потребность в помещениях и их значение возросли в несколько раз. Хотя первоначально функция учреждения должна была быть культурной, сегодня оно предоставляет помощь воюющей стране и ему нужны помещения для приема и складирования помощи. С учетом этого мы ускорили юридические процессы и уже передали ключи руководству организации", - сказал для пресс-релиза вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Самоуправление предоставило помещения учреждению в срочном порядке.
"Дом Украины" в ближайшее время начнет сбор и сортировку пакетов помощи Украине, которая подверглась нападению России.
После окончания сбора помощи в помещениях намечается осуществлять деятельность культурно-информационного характера.
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