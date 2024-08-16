Самолет из Беларуси пролетел над Литвой - так можно?

С 25 мая 2021 года правительство Литвы запретило прилет и вылет самолетов из литовских аэропортов, если их полет осуществляется через воздушное пространство Беларуси. В настоящее время самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено приземляться, взлетать и пролетать над территорией Евросоюза. Именно так Европейское сообщество отреагировало на инцидент весной 2021 года, когда пассажирский самолет Ryanair был вынужден приземлиться в Минске. На этом самолете из Афин в Вильнюс прилетел белорусский активист Роман Протасевич, которого задержали вместе со своей тогдашней девушкой Софией Сапегой после приземления самолета.