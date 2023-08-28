28 августа 2023 г. 08:24

Самое яркое событие – суперлуние: где и когда можно увидеть?

 
ru.DELFI.lt
Mėnulis, šviesa ir biologinio laikrodžio įtaka.
Mėnulis, šviesa ir biologinio laikrodžio įtaka.
ФОТО: Scanpix
30 августа ночью на небе можно будет увидеть суперлуну. Это будет самое большое и яркое суперлуние 2023 года.

Суперлу́ние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Согласно данным программы за отслеживанием небесных тел Stellarium, в Литве суперлуние будет видно 30 августа вечером с 21 ч. на восточной части небосвода. За горизонтом суперлуна скроется около 6 ч. 31 августа.

2023 metų liepos mėnesio supermėnulis

Второе августовское полнолуние - самое большое суперлуние 2023 года. Луна приблизится к Земле на расстояние 357 344 км.

Следующее и последнее в этом году суперлуние можно будет увидеть 29 сентября.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии