Самое яркое событие – суперлуние: где и когда можно увидеть?

Суперлу́ние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Согласно данным программы за отслеживанием небесных тел Stellarium, в Литве суперлуние будет видно 30 августа вечером с 21 ч. на восточной части небосвода. За горизонтом суперлуна скроется около 6 ч. 31 августа.

Второе августовское полнолуние - самое большое суперлуние 2023 года. Луна приблизится к Земле на расстояние 357 344 км.