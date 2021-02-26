aA
Правительство Литвы 24 февраля продлило карантин еще на месяц и смягчило некоторые его условия. Литовская полиция в фейсбуке уже объяснила, как меняются правила мобильности в кольцевых муниципалитетах. Полиция напоминает, что другие правила остаются в силе – по-прежнему запрещены контакты между разными семьями.
Самое распространенное нарушение карантина – контакты разных семей – остается в силе
© DELFI / Andrius Ufartas

Именно из-за этого нарушения жители чаще всего получают штрафы.

Delfi 22 февраля сообщал, что на минувшей неделе за нарушение карантина в стране был наказан 1531 человек.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции Литвы, 1048 из них получили штрафы за контакты между разными семьями.

Статьи по теме:
Послабления карантина в Литве: полиция рассказала, что изменится  (21)
Премьер-министр Литвы: улучшение эпидемиологической ситуации замедляет повышенная мобильность, мутации вируса  (13)

За отсутствие масок были наказаны 153 человека, три протокола были составлены в отношении юридических лиц.

В феврале протоколы за общение между членами разных семей составили 2/3 всех протоколов – на первой неделе таких протоколов было 1037 из 1500, на второй – 956 из 1400.

Delfi напоминает, что сейчас действует лишь одно исключение, позволяющее контакты между разными семьями – создание социального пузыря.

Это значит, что нуждающийся в помощи или одинокий человек может встречаться и общаться с другим домашним хозяйством, однако все участники этого пузыря не должны встречаться с другими людьми. Если эти люди работают, они должны работать удаленно.

Для поддержания такого социального пузыря можно также ездить на территорию другого муниципалитета.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Депутаты внесли предложение: через 4 месяца после начала карантина, его вопрос решает парламент (11)

Если карантин в стране длится больше 4 месяцев, то...

Карантин в Литве: какие правила действуют с 25 февраля (37)

Правительство Литвы в среду решило продлить карантин...

TOP новостей

Самое распространенное нарушение карантина – контакты разных семей – остается в силе (26)

Правительство Литвы 24 февраля продлило карантин еще...

Президент Литвы: новые графики поставок вакцины позволят до середины лета привить 70% жителей (73)

Новые графики поставок вакцины COVID-19 позволят до...

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 624, скончались 13 человек (12)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 624 новых...

На смену рекордному теплу придет прохлада и сильный ветер (1)

В четверг на юго-западе Литвы стояла рекордно теплая...

Меняется время работы магазинов Rimi, на Пасху все магазины этой сети будут закрыты (1)

В Литве был продлен карантин, поэтому часть магазинов...