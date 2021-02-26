Самое распространенное нарушение карантина – контакты разных семей – остается в силе

Именно из-за этого нарушения жители чаще всего получают штрафы.
Delfi 22 февраля сообщал, что на минувшей неделе за нарушение карантина в стране был наказан 1531 человек.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции Литвы, 1048 из них получили штрафы за контакты между разными семьями.
За отсутствие масок были наказаны 153 человека, три протокола были составлены в отношении юридических лиц.
В феврале протоколы за общение между членами разных семей составили 2/3 всех протоколов – на первой неделе таких протоколов было 1037 из 1500, на второй – 956 из 1400.
Delfi напоминает, что сейчас действует лишь одно исключение, позволяющее контакты между разными семьями – создание социального пузыря.
Это значит, что нуждающийся в помощи или одинокий человек может встречаться и общаться с другим домашним хозяйством, однако все участники этого пузыря не должны встречаться с другими людьми. Если эти люди работают, они должны работать удаленно.
Для поддержания такого социального пузыря можно также ездить на территорию другого муниципалитета.
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