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Правительство Литвы 24 февраля продлило карантин еще на месяц и смягчило некоторые его условия. Литовская полиция в фейсбуке уже объяснила, как меняются правила мобильности в кольцевых муниципалитетах. Полиция напоминает, что другие правила остаются в силе – по-прежнему запрещены контакты между разными семьями.
Самое распространенное нарушение карантина – контакты разных семей – этот запрет никто не отменял
© DELFI / Andrius Ufartas

Именно из-за этого нарушения жители чаще всего получают штрафы.

Delfi 22 февраля сообщал, что на минувшей неделе за нарушение карантина в стране был наказан 1531 человек.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции Литвы, 1048 из них получили штрафы за контакты между разными семьями.

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За отсутствие масок были наказаны 153 человека, три протокола были составлены в отношении юридических лиц.

В феврале протоколы за общение между членами разных семей составили 2/3 всех протоколов – на первой неделе таких протоколов было 1037 из 1500, на второй – 956 из 1400.

Delfi напоминает, что сейчас действует лишь одно исключение, позволяющее контакты между разными семьями – создание социального пузыря.

Это значит, что нуждающийся в помощи или одинокий человек может встречаться и общаться с другим домашним хозяйством, однако все участники этого пузыря не должны встречаться с другими людьми. Если эти люди работают, они должны работать удаленно.

Для поддержания такого социального пузыря можно также ездить на территорию другого муниципалитета.

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