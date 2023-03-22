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Это гнездо натуралист Дейвидас Макавичюс совсем недавно сфотографировал недалеко от деревни Грушлауке (Кретингский район). Наверное, второго такого гнезда в Литве нет, считает он.
Это гнездо ворона. Можно насчитать 9 гнезд (они размещены друг на друге). Значит, примерно столько лет птица здесь и гнездится. Правда, в одном гнезде вороны могут гнездиться несколько лет, значит, пользоваться этим местом птицы могут и дольше.
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