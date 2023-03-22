Это гнездо ворона. Можно насчитать 9 гнезд (они размещены друг на друге). Значит, примерно столько лет птица здесь и гнездится. Правда, в одном гнезде вороны могут гнездиться несколько лет, значит, пользоваться этим местом птицы могут и дольше.