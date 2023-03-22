aA
Это гнездо натуралист Дейвидас Макавичюс совсем недавно сфотографировал недалеко от деревни Грушлауке (Кретингский район). Наверное, второго такого гнезда в Литве нет, считает он.
Lizdas D. Makavičiaus nuotr.
Lizdas D. Makavičiaus nuotr.

Это гнездо ворона. Можно насчитать 9 гнезд (они размещены друг на друге). Значит, примерно столько лет птица здесь и гнездится. Правда, в одном гнезде вороны могут гнездиться несколько лет, значит, пользоваться этим местом птицы могут и дольше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В парламенте Литвы одобрено предложение об ограничениях для россиян и белорусов

Сейм Литвы после обсуждения одобрил законопроект,...

Эфир Delfi: ограничения для граждан РФ и Беларуси в Литве, почему русские и белорусы в войне за Украину?

Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект,...

Специалисты в сфере коммуникации: Шимоните перешагнула черту

Эксперты в сфере коммуникации отметили, что реакция...

Глава Минфина: вместо прогрессивных тарифов предлагается дополнительное налогообложение

В пакете налоговых предложений предлагается изменить...

SPARK komanda Nerijus Dagilis ir Marius Slaboševičius

Сравнение цен каршеринговых компаний: у кого дешевле?

Месяц назад компания Bolt представила услугу...